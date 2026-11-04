İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaşanan ekonomik, sosyal krizlerin birbirinden bağımsız olmadığını belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti:

YER-GÖK UTANIYOR

- İmralı’daki terörist başının adada kendisi için yapılan yeni yerine taşındığını ulaklardan öğrendik.

- Ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkûm olan teröriste kanuni dayanağı olmayan bir uygulama yapıyorlar. Bunun bedelini er veya geç ödeyecekler.

- Orada bir de salon yapmışlar. Önce “umut hakkı”, sonra “Meclis’e gelsin, konuşsun”, sonra “statü” dediler. Şimdi “yeni yer” diyorlar.

- “Terörsüz Türkiye” dediler ama ortada terörist başının siyasetin merkezine adım adım taşındığı onursuz bir pazarlık var.

- Biz Terörsüz Türkiye’nin ne olduğunu şehitlerimizden, gazilerimizden biliyoruz.

- Şehitlerimizin ana babaları hala sıvasız evlerde yaşam mücadelesi veriyor. Ama katili müstakil eve aldınız.

BU REJİM BİTMELİ

- Yer utanıyor, gök utanıyor, millet utanıyor ama siz zerre utanmıyorsunuz. Yazıklar olsun, az kaldı, bu millet sizi sandığa, o teröristi de İmralı’ya gömecektir.

- Biz keyfi ve otoriter tek adam rejiminin bıraktığı kum taneleri arasındaki boşluklarda debelenmeyiz.

- Tek ve nihai amacımız gayet açıktır; istibdada tevessül eden, ahlak yoksunlarının ve kifayetsiz muhterislerin ikbal kapısı olan bu tek adam rejimini sona erdirmektir.

- Türk milletinin layık olduğu yönetim biçimini, toplumsal düzeni ve kişisel hürriyetleri hayata geçirmek için ilk şart budur ve bizim açımızdan pazarlığa açık değildir.

Mehmetçiğin Yemen’e gitmesi kabul edilemez

“Askerimiz ha bu ülke için, ha Suud hanedanı için şehit olmuş; onlar için hiç önemi yoktur. İşte bu sebeple Mehmetçiğin Aramco’nun lejyoneri yapılmasına hayır diyoruz, Mekke Anlaşması’na kesinlikle ‘hayır’ diyoruz.”

Cumartesi günü Trabzon’daki mitinge gelin

“Hafta sonu 7 Kasım Cumartesi günü Trabzon’da olacağım. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe ve ihanete Bayrak Açacağız! Tüm vatandaşlarımızı mitingimize davet ediyorum. Biz mücadelemize devam edeceğiz.”

LİSTEYİ NEDEN PAYLAŞMIYORSUNUZ

Hesap vermeyecekleri için vurgun yapıyorlar

- Bu fon vurgunu, iktidara yakın olanın kamuya hesap vermeyeceği bilindiği için yaşanmıştır. Aynı cezasızlık, daha nice vurgunun da kapısını aralamaktadır.

- 50-60 vekil, valiler, hakimler, yüksek bürokratlar bu işin içinde deniyor. Listeler elinizde ise milletten niye saklıyorsunuz? Kimdir bunlar? Suçtan muaf, cezadan münezzeh olanlar mı?

ŞİMDİ KRAL TUTSAK

-Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kuracağız diyenler yağma düzeni kurdu. Türkiye’yi bürokratik çete yönetiyor. Bugüne kadar kral çıplak diyordum, şimdi, kral tutsak diyorum

- Türkiye, tek adamlık cenderesinden geçmektedir. Bundan sonrası için asıl tehlike ise tek adam yönetiminin ürettiği siyasal ve bürokratik kültürün millet iradesinin yerini almasıdır.

- Bu rejim iktidara tabi olanlara başka, vatandaşlara başka bir hukuk bahşetmiştir. İktidara yakın olanlara suç işleme özgürlüğü ve cezasızlık hakkı vermiştir.

- Fon vurgununun üzerinden neredeyse iki ay geçti. Bu meselede sorumluluğu olanlara bakın. Sanki millete karşı bir suç işlememişler de Erdoğan’a karşı hadsizlik yapmış, ayıp etmişler gibi muamele görmektedirler. Bu yüzden cezalarını çekmek yerine, nedamet getirip tövbe etmeleri beklenmektedir.

DÜRÜSTSEN KAYBEDERSİN

- Yeni emekli olmuş bir öğretmen, ikramiyesini fona yatırmış kaybetmiş, oysa devlet güvencesi vardı diyor. Bu iktidarda dürüst olan kaybeder, iktidara yakın olan kazanır.

- Borsada iki ayda 173 milyar dolar buharlaştı. Bu düzenin mimarı da bekçisi de 25 yıllık Erdoğan iktidarıdır.