İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında Cumhuriyeti'in kuruluşunu 'Kanlı Darbe” olarak nitelendiren AKP eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'ya tepki gösterdi.

'İKTİDARIN AJANDASINDAN CÜRET ALIYOR'

Çamlı’nın sosyal medyada “Yeliz” takma adıyla bilindiğine atıfta bulunan Dervişoğlu, “Önüne gelen bu iktidarın ajandasından cüret alıyor. Varlığı unutulan bu eski milletvekili, sahte isimlerle sosyal medya hesapları açarak Cumhuriyet’e dil uzatıyor” dedi.

'KADINLARIN ARKASINA SAKLANIYOR'

Çamlı’nın “Yeliz” takma adını kullanmasını eleştiren Dervişoğlu, “Adamın kafasının arkasındaki niyeti, kullandığı müstear ad ifade ediyor. Kadınların arkasına saklanıyor” diye ekledi.

'BEYGİRLERE EMEKLİ MAAŞI ÖDEMEMELİYİZ'

Konuşmasında, Roma İmparatoru Caligula’nın atını senatör yapmasını hatırlatan Dervişoğlu, Çamlı için “Kendini imparator zanneden Erdoğan, bu meczubu önce şoförü, sonra milletvekili yaptı. Dün at, bugün otomobil. TBMM beygirlere emekli maaşı ödemekle mükellef değildir” sözleriyle bir gönderme yaptı.

'ERDOĞAN KANLI BİR DARBEYLE Mİ OTURDUN?'

Dervişoğlu, Çamlı’nın Cumhuriyet’e yönelik sözlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yanıtlanması gerektiğini vurguladı:

“Sayın Erdoğan, sen kanlı bir darbeyle mi makamına oturdun? Millet iradesiyle bulunduğun makam, kanlı bir darbe sonucu mu inşa edildi? Bu haddini bilmeze önce senin cevap vermen yakışır. Sükut ikrardan doğar, bu konuda susamazsın.”

SAVCILARA ÇAĞRI

Konuşmasının sonunda yargıya seslenen Dervişoğlu, “5064 savcıdan biri çıkıp ‘Ben Cumhuriyetin savcısıyım’ diyerek gereğini yapmalıdır. Binlerce Türk polisi, bu kendini bilmezin başını öne eğip ters kelepçe takmak için hazır bekliyor,” diyerek suç duyurusunda bulundu.