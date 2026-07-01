TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Türkiye'nin NATO içindeki konumuna da değinerek, "Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ancak askeri hastaneleri olmayan tek NATO ülkesidir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin askeri hastanelerin yeniden açılmasının hayati öneme sahip olduğunu yönündeki açıklamalarını değerlendiren Dervişoğlu, "İYİ Parti olarak hem 27'nci hem de 28'inci yasama döneminde defalarca önerge verdik. Askeri hastanelerin kapatılmasının doğuracağı sorunlara dikkat çektik. Yeniden açılmaları için kanun teklifleri hazırladık. Ancak bu teklifler ya reddedildi ya da Meclis gündemine getirilmedi" dedi.

Dervişoğlu, iktidarın geçmişte aldığı kararların sonuçlarıyla bugün yeniden yüzleştiğini savunarak, "Yaptığınız hatayı düzelterek alkış alamazsınız. Günaydın derler buna. Üsküdar'da sabah oldu" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi için alınan önlemleri de eleştiren Dervişoğlu, Türkiye'nin uluslararası itibarının geçici tedbirlerle değil, hukukun üstünlüğü, kurumların güvenilirliği ve dış politikadaki tutarlılıkla ölçüleceğini belirtti.