İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a önerdiği statüye tepki gösterdi. Dervişoğlu özetle şunları kaydetti:

"Çözüm süreci adı altında, terör örgütü ile masaya oturmanın sadece bir ihanet projesi olmadığını, aynı zamanda fiili olarak gerçekleşmesi mümkün olmayan bir senaryoya da bel bağladığını bir buçuk senedir anlatmaya çalışıyorum. Kimin bizden hangi manşeti aldığı, bizim neyi anlattığımız gerçeğini değiştirmez. Sözlerimiz oradadır, yaklaşımımız bellidir. Yurttaşlık, kardeşlik ve Cumhuriyet'ten başka bir şey söylemedik, söylemeyiz. Geldiğimiz noktada partimiz haklı çıkmıştır. Sözde münfesih terör örgütünün sözcüleri sürecin donduğunu ve bütün silahları bırakmanın söz konusu olmadığını söylemektedir. Bunlar satır arası yorumlar değil, ayan beyan açık haberlerdir. Ayrıca devletin raporları da bu yöndedir.

‘İRAN’A GÖNDERİLEN SİLAHLARA BİLE EL KOYMUŞLAR’

Öcalan’ın, Suriye’de yaptığı özerk yönetim planları, Şam hükümetinin askeri operasyonları neticesinde çökmüştür. İran’da ise, PKK bağlantılı gruplar, devam eden savaşı bir fırsat olarak görmüştür. Öyle ki, bırakın silah bırakmayı, Trump’ın iddiasına göre, İran’a gönderilen silahlara dahi el koymuşlardır. Yani, Öcalan’ın İran’da da bir hükmü yoktur. Ve son olarak, Öcalan, Türkiye PKK’sını da ikna edememiş, Kandil de Öcalan’ın statüsüne yönelik bir adım atılmadıkça, süreci dondurma kararı almıştır. Çünkü beklenen gerçekleşmemiş, İran düşmemiştir. Yeni Büyük Ortadoğu Projesinin meşruiyet pazarında, terörist başına da statü aranmaktadır.

‘AKLINIZI BAŞINIZA ALIN’

Sürecin tetikçisi başka tekliflere açık olduğunu da söyleyerek diyor ki; 'Abdullah Öcalan Barış süreci ve Siyasallaşma koordinatörü olsun'. Şimdi bahsettiği kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş bir cani. Kendisine verilen bu statüyü düşündüğümde acaba bunu saldılar da bizim haberimiz mi yok? Yani bunu koordinatör yapacaklar.. Devlet buna bir büro tahsis edecek, görüşme ve ziyaretlerle alakalı olarak bir bütçe verilecek. Belki de maaş verilecek.. Bütün bu işlerin bir hükümlüyle gerçekleştirilebilmesi mümkün mü? Bu nasıl bir önermedir? Dünyanın hangi hukuk sisteminde hangi hukuk düzeninde bir hükümlüye Türkiye Cumhuriyeti Devletinde olduğu gibi bir resmi yetki alanı bahşedilebilir? Bu deliliktir, delilik... Aklınızı başınıza alın. Dünyayı kendinize güldürmeyin. Sizin adınıza ben utanıyorum. Allah sizi ıslah etsin. Hiç meseleyi bu yönüyle değerlendiren yok. Gazeteciler siyasilere soruyor konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sorulara cevap verebilmek için benim siyaset yapmam lazım doktorluk yapmam lazım. Doktorluk. Cevap vermeyeyim diyorum... Partime laf ediyor cevap vermiyorum. Şahsıma laf atıyorlar cevap vermiyorum. Sizleri temsil etmenin vakarıyla hareket etmeye çalışıyorum ama memlekete de bu kadar el atmanıza izin veremeyiz. Kusura bakmayın. Aklınızı başınıza alın.

‘DEVLET KANLI KATİLİN AKLIYLA HAREKET ETMEZ’

Devlet, bir kanlı katilin aklıyla hareket etmez. Komisyon, katilin aklı. Umut hakkı, katilin aklı. Olmayan savaşa barış, katilin aklı. Cumhuriyetin eşit yurttaşı Kürtlere vasilik, katilin aklı. Yahu bütün bunları terör örgütü ve bu terörist yapıyorsa, siz nesiniz, siz kimsiniz? Neyin Cumhurbaşkanısınız? Neyin siyasi parti liderisiniz? Neyin Meclis Başkanısınız? Herkes rahat olsun Türk milleti bitmemiştir son Türk ölmemiştir. İktidar ya da muhalefet, kim neyi anlarsa anlasın, bir kez daha altını çizerek söylüyorum; bu ihaneti derhal terk edin! Türk Milleti’nin varlığına kastetmiş bir katile statü arayanlar, bu deliliği durdurun. Bakın bu işin arkasında başka şeyler de arıyorum. Hiç kimse bana bu konuda ne düşünüyor diye sormasın. Devlet Beyin açıklamalarıyla ilgili Recep Tayyip Erdoğan ne düşünüyor onu söylesinler. Açıktır ki, Meclis'te kurulan korsan komisyonun raporunu gerçekten okuyan tek parti İYİ Parti olmuştur. Bu masaya oturan aktörler, altına imza attıkları raporun içeriğini hiç okumamış gibi hareket etmektedir. Bu rapor, her şeyden önce sürecin devamını PKK’nın silah bırakması koşuluna bağlamaktadır. Bunun altına DEM Parti de imzasını atmıştır.