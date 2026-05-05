Müsavat Dervişoğlu, Kıbrıs gazisi ve parti üyesi Sami Özsoy için Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine katıldı. Tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunmaktan kaçındı. Bahçeli’nin, Abdullah Öcalan için “Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü” sıfatı önerdiğine yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Dervişoğlu, bulunduğu ortamın hassasiyetine dikkat çekti. Cenaze alanında siyasi tartışmalara girmeyeceğini vurgulayan Dervişoğlu, “Cami avlusunda ve mezarlıkta siyasete ilişkin değerlendirme yapmam. Zaten bir acımız var. Bu acıyı artıranlar da var. Onlarla yarın konuşacağız” ifadelerini kullandı. Dervişoğlu’nun açıklamalarının ardından gözler, konuyla ilgili yapılacak detaylı değerlendirmeye çevrildi.

