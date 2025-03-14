İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adana Gülyalı Semt Pazarı’nda yaklaşık bin beşyüz kişiyle birlikte iftarını açtı.

Dervişoğlu, iftarın ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu’nun gündeminde Suriye’de Alevilere yönelik yapılan saldırılar, İYİ Partinin Meclis’e sunduğu ‘Refah Paketi’, Bahçeli’nin ‘Kurucu Önder’ açıklamaları, diploma tartışmaları ve Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde yaşananlar vardı.

Müsavat Dervişoğlu, konuşmasına sağlık çalışanlarının 14. Tıp Bayramını kutlayarak başladı ve İYİ Parti'nin TBMM'ye sunduğu 'Refah Paketi' kanun teklifine değindi.

Dervişoğlu, bu teklifin Türkiye'nin sorunlarına çözüm önerileri sunduğunu ve emekli maaşları, asgari ücret gibi konularda çözüm yolları sunduklarını belirterek "Diler ve umarım ki bizim çerçevesini belirlediğimiz problemlere sunduğumuz çözüm önerilerini azami dikkate alarak kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne desteklerler. Aslına bakarsanız hiç ummuyorum bunlardan böyle bir davranışı ama bir temenni olarak da ifade ediyorum" dedi.

'SURİYE'DE KATLİAM VAR'

Suriye’de Nusayrilere yönelik saldırıları 'katliam' olarak nitelendiren Dervişoğlu, Dervişoğlu, "Bu saldırıları doğru bir biçimde değerlendirilmesi ve ülkemizdeki bir takım hassasiyetler nedeniyle doğru kelamdan sarf edilmesi ve olup bitenlere bağlı olarak bir tahrik alanı yaratılmaması lazım" dedi.

Ayrıca, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik 'kurucu önder' ifadesi nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.

ADAY OLACAK MI?

Erdoğan’ın bir daha cumhurbaşkanı olamayacağını belirten Dervişoğlu, seçim tartışmalarına girmediklerini ve halkın gerçek sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Dervişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela gazeteciler, ‘Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?’ diye soruyorlar. Seçimin vakti bir yaklaşsın, ne olup olmayacağımı o zaman açıklarım. Size sorar da açıklarım. Bu, cumhurbaşkanı adayı olacağımız anlamına gelmez. Bu millete zamansız tartışmaların bir faydası olmadığını ifade etmek bakımından söylüyorum."