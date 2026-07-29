İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin haftalık grup toplantısının ardından eylemlerini sürdüren şehit aileleri ve gazilere destek vermek üzere beraberindeki heyetle TBMM Çankaya Kapısı'ndan Güvenpark'a yürüdü. Dervişoğlu, gaziler ve şehit aileleriyle tek tek selamlaştı.

'HULUSİ AKAR KONUŞMASINA DİKKAT ETSİN'

Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın Meclis'e gelen şehit er ve gazilere "Kendinizi kimseye kullandırtmayın" sözlerinin sorulması üzerine Dervişoğlu şöyle yanıt verdi:

Ben Sayın Hulusi Akar'ı hem Genelkurmay Başkanlığı'ndan hem Savunma Bakanlığı döneminden tanıyorum ve biliyorum toplumun diğer fertleri gibi. Hiç eleştiri kabul edilmiyor.

Mesela 'Bir Amerikan gazisini ziyarete 8 bin km öteye gittin de meclisten 800 metre aşağıya inip bizim gazilerimizi niye ziyaret etmiyorsun' diye sorduğumda bu sorunun arkasında bile farklı farklı hesaplar aramak durumunda kaldı. Yani 49 yıl üniforma giymiş biridir. Buradaki acıyı, sancıyı, arayışı herkesten iyi onun bilmesi ve takdir etmesi lazımdır. Ben bunlara bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. Şimdi o gün de geldim. Siyasi tek bir kelam sarf etmedim. Bugün de geldim. Siyasi bir kelam sarf etmedim. Ama bizlerin buraya gelmesi, burada yapılan hak arayışının toplum tarafından daha çok duyulmasına vesile oluyor. Bir farkındalık yaratıyor. Onun için geliyor. Yoksa ben gelip burada siyasi nutuk atmayı da biliyorum. Ama bu insanların arasında böyle bir yola tenasül etmeyi düşüklük addederim ben. Böyle böyle bir şey yapamam. Ben burada kemiyet olarak varım kardeşim. Sıradan bir vatandaş olarak varım ama seslendiğim mikrofonun sesi uzağa gidiyor. O sebeple bu kahramanlara faydası olur diye geliyorum. İşte 'Kendinizi kimseye kullandırtmayın' bu nasıl bir cümledir? Kime karşı söyleniyor? Bu gaziye karşı sarf edilecek cümle midir ya? Toprağa evladını vermiş, ananın, babanın, 'vatan sağ olsun' dediği bir ülkede makam mevki işgal ediyorlar. Azıcık söylediklerine dikkat etsinler. Oturup kalkmaya dikkat etsinler. Yani şu adam bu insanlar her şeylerini vermiş. Her iş geri kalan her şeyini de vermeye talip insanlar ya. Kime karşı konuşuyorsunuz da böyle cümleler sarf ediyorsunuz.

'49 YIL O ÜNİFORMAYI GİYMİŞSİN NE SÖYLEYECEĞİNİ BİLMİYOR MUSUN!'

Bunlar ağır ifadelerdir ama işte bu güç zehirlenmesi maalesef üzülerek söylüyorum. Yani bunlar güç zehirlenmesi. Ne söylersek sanki muhataplarımız kabullenmek zorundadır diye düşünenlerin kurduğu cümleler bunlar. Ben bu cümleleri kuranlara üzülüyorum. Yemin ederim. Çok üzülüyorum. 'Kendinizi kullandırtmayın. Evinizde gidin oturun, kendinizi kullandırtmayın'. Ağır ifadeler yani yakışmayan ifadeler. Söylüyorum alınıyorlar. 49 yıl bu üniformayı giymişsin. Ne söyleyip söylemeyeceğini bilmiyor musun? Kahramana ne söyleneceğini hala öğrenmediysen ben mi öğreteceğim sana? Ayıptır. Faydacılık ve fırsatçılık, kimin meşrebi olursa olsun, kim tarafından silah olarak kullanılırsa kullanılsın, bilinsin ki hiçbir silah sahibine sadık değildir."