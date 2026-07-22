TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı çözüm süreci kapsamında, TBMM tatile girmeden sunulması planlanan çerçeve yasaya ilişkin dün başlattığı siyasi parti turunu bugün de sürdürdü. Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Meclis'te bir araya geldi.

Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan Dervişoğlu, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un bilgilendirme yaptıktan sonra herhangi bir açıklamada bulunmayacağını ifade ettiğini aktardı.

'ORTADA YAZILI BİR METİN VAR MI?'

Ziyaret sırasında Meclis Başkanı’na çeşitli sorular yönelttiğini belirten Dervişoğlu, ortada yazılı bir metin olup olmadığını sorduğunu ve “hazırlıkların devam ettiği” yanıtını aldığını söyledi.

'BİZDEN BİR ŞEY SAKLANIYOR'

“Uygun olmayan zeminlerde önemli kararlar alındığını” savunan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

Ziyaret edilen bazı siyasi partilerin konunun içeriğiyle ilgili yeterli bilgiye sahip olduğuna inanıyorum. Ama bazı gerçeklerin de bizim konumumuzdaki siyasi partilerden saklandığı düşüncesine sahibim. Dolayısıyla milletin beklentisinin hilafına kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıkların tarafımızdan doğrudan kabulü mümkün değildir. Sayın Meclis Başkanı’nın ifadelerini temenni boyutuyla ele alacağımızı söyleyebilirim. O düşüncelerini söyledi, biz de karşı duruşlarımızı ifade ettik.

''ÖRGÜT SİLAH BIRAKMADI'

Sürecin en başından itibaren duruşlarını koruduklarını ve örgütün silah bırakmasının ön şart olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, resmi makamlardan yeterli bilgi alamadıklarını ifade etti. Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu bilgileri ancak terör örgütünün Kandil’deki yöneticilerinin beyanlarından, İmralı’ya gidip gelen ulakların ifadelerinden tespit edebilme imkanımız var. Bu coğrafyadaki eylemlerin yalnızca bir ülkeye mahsus bir terör örgütü tarafından değil, kolektif bir şuurla gerçekleştirildiğini ifade edenler de var. Ayrıca Milli Güvenlik Kurulu’nun son toplantısında örgütün silah bıraktığına dair bir emareye rastlanmadığının da zımni olarak ifade edildiği görülüyor. Kaygılarımızı dile getirdik. Bu yasa taslağının Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bir terör örgütü karşısında diz çökmüş gibi gösterebileceği ya da böyle algılanabileceği yönündeki düşüncelerimizi paylaştık.

'BİR ACİLİYET VAR, TAKVİM YOK'

“Çerçeve yasanın Meclis’e gelmesiyle ilgili bir tarih verildi mi?” sorusuna yanıt veren Dervişoğlu, terör örgütünün beklentilerinden kaynaklanan bir aciliyet havası oluşturulduğunu belirtti. Sürecin terör örgütü mensuplarının yönlendirmesiyle yürütülmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Dervişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Bu süreç ilk olarak terör örgütü liderinin Meclis kürsüsüne davet edilmesiyle başlamıştır. Onların bir aciliyeti var. Bu aciliyete binaen de zaten söyledim. Örgüt istiyor, örgütün siyasi uzantısı taleplerini dile getiriyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna Meclis eliyle onay veriyorsa, bu durum devleti zor bir konuma düşürür. Bu nedenle bir aciliyet ve acelecilik olduğunu gözlemledim ancak herhangi bir takvim verilmedi. Ancak hedeflenenin, Meclis tatile girmeden bu sürecin tamamlanması olduğunu düşünüyorum. İçeriği itibarıyla terör örgütünün dayatmasıyla Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne sunulan ve TBMM’yi de bu sürecin bir aracı haline getiren bir düzenlemeye sonuna kadar karşı olacağımızı ifade edebilirim.

Meclis’in olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin bir soruya da yanıt veren Dervişoğlu, görüşmede bu konunun ele alınmadığını belirterek, iktidarın önemli bir kanunu Meclis’in kapanma takvimine denk getirdiğini söyledi.