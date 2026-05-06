İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, iktidarın 'terörsüz Türkiye' adını verdiği süreçle ilgili teröristbaşı Abdullah Öcalan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'statü' önermesine tepki gösterdi.

'DÜNYAYI KENDİNİZE GÜLDÜRMEYİN'

Dervişoğlu, Bahçeli'nin önerdiği "barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü" önerisi hakkında şunları söyledi:

"Bu nasıl bir öneridir? Dünyanın neresinde, hangi hukuk sisteminde; bir hükümlüye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde olduğu gibi resmi bir yetki alanı bahşedilir? Bu deliliktir, delilik! Aklınızı başınıza alın! Dünyayı kendinize güldürmeyin! Siz utanmıyorsunuz, sizin yerinize ben utanıyorum. Allah sızı ıslah etsin, nasıl biliyorsa da öyle yapsın!"

CHP'YE ŞANTAJ YAPILIYOR

Dervişoğlu, süreç komisyonunda yer alan CHP'ye 'mutlak butlan' davası üzerinden şantaj yapıldığını da savundu. Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'e yaptığı çağrının arkasında olduğunu söyledi.

'TÜRK MİLLETİ İLE İTTİFAK KURTARACAK'

Dervişoğlu, Özel'e şöyle seslendi:

"Bu kürsüden aylar önce, Sayın Özgür Özel’e bir çağrı yapmıştım. O masa sizi kurtarmayacak, hepimizi Türk milleti ile ittifak kurtaracak demiştim. Gelin, geçmişten dersler çıkartarak, birlikte mücadele edelim ve bu otoriter yönetimi mağlup edelim demiştim. Masadan kalktıkları anda yanlarında bizi bulacaklarını söylemiştim. Halen bu sözlerimin arkasındayım. Sözlerimin önü arkası aynıyla budur. Türk milletinin egemenliği ve Cumhuriyet’in ihyası dışında bir kavgamız yoktur. Bununla birlikte, iktidarın, muhalefeti topyekûn imha etme stratejisinin, sadece bir seçim zaferini amaçlamadığını, aynı zamanda tek adamlık sürecinin kendileri açısından gerekli bir adımı olduğunu görüyoruz.''