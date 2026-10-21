İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihi vermesine tepki gösteren Dervişoğlu, "Netleşen nedir? Anayasa ortadadır. Seçimlerin yenilenmesi için Meclis kararı gerektiği ortadadır. Meclis o kararı vermiş midir, hayır!" dedi.

Dervişoğlu, açıklamasının devamında Uçum'a sert tepki gösterirken, "Bugünkü Meclis'in henüz vermediği kararın sonucunu bu zat hangi sıfatla ilan etmektedir. Daha açık sorayım. Eksik irade nereden gelmektedir? Hangi milletvekili önüne teklif bile gelmeden size taahhütte bulunmuştur? Ya da millet iradesinin temsilcisi milletvekillerine şantaj mı yapıyorsunuz?" dedi.

UÇUM NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçim tarihinin büyük ölçüde netleştiği söylemişti. Uçum konuya ilişkin "Seçimin 2028 Mart veya Nisan'da yapılması büyük oranda netleşti" değerlendirmesini yapmıştı.

Uçum yeni anayasa çalışmalarının başlangıcı için de 1 Ekim'i işaret etmişti.

'ŞİMDİ DE TÖVBE FONU KURDULAR'

Fon skandalına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dervişoğlu, söz konusu durumu "organize soygun" olarak niteleyerek, "İşin magaziniyle değil sistemin kendisiyle ilgileniyoruz. Sadece kelle değil, hesap verilsin istiyoruz. Görevini yapmayanların, yapılanlara göz yumanların, olaya bizzat iştirak edenlerin görevden bir an önce el çektirilmesi gerekiyor" dedi.

17 kişinin soygun paralarını iade ettiğine yönelik haberlere ilişkin de konuşan Dervişoğlu, "Oysa kanun metni açıktır; 'bahse konu olan miktarın iki katı iade edilir' diyor kanun. Hırsıza 'gönlünden ne koparsa' diyecek bir devlet yoktur, olmamalıdır. Varsa onun adı zaten devlet değildir" dedi.

'Şimdi de tövbe fonu kurdular' diyen Dervişoğlu sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Parayı çalıyor, sonra yakalanıyor, 'getir parayı yerine koy' diyorlar ve her şey bunların anlayışına göre temize çıkıyor. Orman kanunlarında yeri vardır belki ama bunun bizim kanunlarımızda yeri yoktur. Atanıp soyguna katılanlar istifa ederek bu işten sıyrılıyor. Parayı iade eden soyguncu da temize çıkıyor. Bütün bu sistemi kuran, atamaları yapan, burnunun ucunu görmeyen Reis Bey de sözüm ona mıntıka temizliği yapıyor. Utanmasalar kilisiye girip günah çıkaracaklar bunlar."