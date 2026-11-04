İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi içerisindeki yeni bir alana nakledilmesine tepki gösteren Dervişoğlu, uygulamanın kamuoyundan gizlenerek yürütüldüğünü savundu.

"BİR MAHKUMUN NEREDE KALDIĞINI ULAKLARDAN ÖĞRENİYORSAK..."

Öcalan'ın İmralı Adası'nda kendisi için hazırlanan yeni alana taşındığını öğrendiklerini belirten Dervişoğlu, bu bilginin kamuoyuna Adalet Bakanlığı tarafından açıklanmadığını söyledi.

Dervişoğlu, konuya ilişkin tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Geçtiğimiz günlerde İmralı'daki terörist başının adada kendisi için yapılan yeni yerine taşındığını öğrendik. Bu haberi milletimize Adalet Bakanlığı vermedi. İmralı ulaklarından öğrendik. Bir mahkumun nerede kaldığını ulaklardan öğreniyorsak orada devlet çürümüş demektir.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış bir hükümlünün cezasını nasıl çekeceğini idare değil, kanun belirler. Kanunda dayanağı olmayan bir uygulamayı fiilen yaşama geçiren her kim olursa olsun bunun bedelini er veya geç ama mutlaka öder.

Hatırlayın, bu kürsüden 'Utanmazsanız İmralı'da grup toplantısı yapın' demiştim. Utanmamışlar, meğer salonu çoktan hazırlamışlar, yanına bir de konut yapmışlar.

Bu süreç başından beri milletten saklanarak yürütülüyor. Komisyon kapalı kapılar ardında toplanıyor, kararlar heyetlerin ağzından sızıyor, millete ise yalnızca olup biteni görüp kahretmek kalıyor."

"ORTADA TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE YOK"

İktidarın yürüttüğü sürece ilişkin eleştirilerini sürdüren Dervişoğlu, Öcalan'a yönelik adımların zaman içerisinde değişen ifadelerle kamuoyuna sunulduğunu savundu.

Önce "umut hakkı", ardından Meclis'e gelerek konuşma ve "statü" tartışmalarının gündeme getirildiğini belirten Dervişoğlu, son olarak Öcalan'ın yeni bir alana taşınmasının konuşulduğunu söyledi.

Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce 'umut hakkı' dediler. Sonra 'Meclis'e gelsin, konuşsun' dediler. Sonra 'statü' dediler. Şimdi 'yeni yer' diyorlar. Her adımda bir kapı açılıyor, her kapıda millete 'bir şey değişmedi' deniyor.

Adına 'Terörsüz Türkiye' dediler ama ortada terörsüz bir Türkiye yok, terörist başının siyasetin merkezine adım adım taşındığı onursuz bir pazarlık var. Biz Terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu şehitlerimizden, gazilerimizden biliyoruz.

Şimdi bize terörist başı yeni yerine geçti diyorsunuz. Öyle mi?"

"KATİLİNİ MÜSTAKİL BAHÇELİ EVE ALDINIZ"

Konuşması sırasında kürsüden bir fotoğraf gösteren İYİ Parti lideri Dervişoğlu, şehitlerin ve ailelerinin yaşadığı koşullara dikkat çekerek Öcalan için hazırlanan yeni alanı eleştirdi.

Şehit öğretmen Neşe Alten ve babasının fotoğrafını gösteren Dervişoğlu, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı da anarak şehit ailelerinin yaşadığı acıları dile getirdi.

Dervişoğlu, fotoğraflar üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu fotoğrafa iyi bakın. Şehit öğretmen Neşe Alten ve babası, hâlâ bu soğuk mezar taşının altında. Şehit öğretmen Aybüke Yalçın hâlâ bu karanfillerin altında. Bunlarda sıvasız şehit evleri.

Şehit evladı babasını özledikçe hâlâ bu taşa sarılıyor. Şehitlerimizin anaları babaları hâlâ bu sıvasız evlerde yaşam mücadelesi veriyor. Onların yeri aynı ama katilini müstakil bahçeli eve aldınız, öyle mi?

Yer utanıyor, gök utanıyor, millet utanıyor ama siz zerre utanmıyorsunuz. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun.

Şunu bilin ki az kaldı. Bu millet sizi sandığa, o teröristi de İmralı'ya gömecektir. Herkes bunu bilmeli."