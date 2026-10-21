İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu dün partisinin grup toplantısında iktidarın fon vurgununa yönelik yaklaşımına tepki gösterdi. Dervişoğlu, özetle şunları söyledi:

“Milleti soydular, şimdi de tövbe fonu kurdular. Parayı çalıyor, yakalanıyor, getir parayı yerine koy diyorlar. Utanmasalar kiliseye gidip günah çıkaracaklar. Bunlar cennetten arsa bile satar. Atanıp soyguna katılanlar, istifa ederek bu işten sıyrılıyor. Parayı iade eden soyguncu da temize çıkıyor. Hırsıza ‘Gönlünden ne koparsa’ diyorlar. Bütün bu sistemi kuran, atamaları yapan, burnunu ucunu görmeyen Reis bey de sözüm ona temizlik yapıyor. Utanmasalar kiliseye girip günah çıkaracaklar Bunlar yarın cennetten arsa bile satmaya kalkar.”

İYİ Parti grup toplantısına, “staj ve çıraklık sigortası mağdur aileleri de” katıldı.

‘DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON’

Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum’un seçim tarihi vermesini de eleştiren Dervişoğlu, “Seçimlerin yenilenmesi için Meclis kararı alınmadı. Bu zat, henüz verilmemiş bir kararın sonucunu hangi sıfatla ilan ediyor. Yoksa millet iradesinin temsilcilerine şantaj mı yapıyorsunuz? Doğmamış çocuğa don biçilmez, don mu biçip fetva mı veriyorsunuz?” sözleriyle tepki gösterdi.

Fakıbaba

Dervişoğlu istedi, Fakıbaba istifa etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, yazarımız İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamadaki “Ne mutlu Türküm diyene demedim, Türkiye milliyetçisiyim” sözlerine partisi tepki gösterdi. Dervişoğlu, “‘Ne mutlu Türküm diyene’ diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur” diyerek isim vermeden Fakıbaba’yı partiden ve milletvekilliğinden istifa etmeye çağırdı. Açıklamaya çok sayıda İYİ Partili vekilden destek geldi. Fakıbaba, bu gelişmeler üzerine hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa etti.