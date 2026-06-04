İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında CHP’ye yapılan operasyonları değerlendirdi. Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararı vermesiyle ilgili “Gelinen noktanın CHP’nin iç meselesi olmadığını” söyledi.

Mahkeme kararıyla CHP’nin başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu’na da gönderme yapan Dervişoğlu, “CHP’nin kapılar kırılarak içine girilmesine, başına kayyum atanmasına ‘yargı kararı’ deyip geçmiyoruz. Devleti, milleti, egemenliği yok sayan kayyımlığa karşı duruşumuz tavizsiz ve nettir. Atanmışlarla da asla ve kat’a muhatap olmam. Atayan da atanan da mutlak butlandır, yok hükmündedir. Biz kayyum cumhuriyeti istemiyoruz” dedi. Dervişoğlu şunları söyledi:

BAHÇELİ’YE KAYYUM GÖNDERMESİ

MHP lideri Devlet Bahçeli’yi kayyum olarak niteleyen Dervişoğlu, “Milletin yüzde 90’ı terör hükümlüsü Öcalan’ı muhatap kabul eden bu sürece karşıyken, devlet aklı masalı gündeme gelmiş ve halka rağmen bu söylemler devam ettirilmiştir. İlk kayyum bundan 10 sene önce atanacağı yere atanmıştır. O kayyum da, terör hükümlüsü Öcalan’ı Kürtlere kayyum atamaya kalkmıştır. Şimdi de sıra CHP’ye gelmiştir.

DEVLET AKLI YORUMU

Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen ‘Devlet aklı’ yorumlarını da değerlendiren Dervişoğlu, “Bugün Türkiye’de çok tehlikeli bir kavram istismarıyla karşı karşıyayız. İktidarın aldığı her kararın üzerine bir mühür basılıyor:

Devlet aklı. Devlet aklı milletin tarih içinden süzülen ortak aklıdır. Devlet aklı hukuka bağlı kalma ve millete hesap verme ahlakıdır. Devlet aklı, hukuku askıya alanların sığınağı değildir. Devlet aklı, adaleti aşındıranların bahanesi değildir. Devlet aklı, terör örgütünün kurucusunu siyasal merkeze taşıyanların örtüsü değildir” dedi.

CHP’YE ÇAĞRI YAPTI: SIRTINI YASLAMAK İSTEYEN GELSİN

Dervişoğlu, yeni parti kurulacağı beklentisini değerlendirirken söylediği şu sözler Özgür Özel’li CHP’ye destek olarak yorumlandı: “Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım. Biz dağ gibi burada duruyoruz, sırtını yaslamak isteyen varsa işte buradayız, buyursun gelsinler. Safımız cumhuriyet ve demokrasidir. Gelin bu Cumhuriyeti elbirliğiyle savunalım. Gelin bu ablukayı beraber dağıtalım. Safımıza gelen herkes başımızın üstünde yer bulur!”