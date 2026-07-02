İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu ve NATO toplantısı için Ankara’da alınan önlemlere değinerek “Yollar kapanıyor, bu eyyamcılık nedir? Ankara Brezilya favelası (gecekondu mahallesi) gibi tenekelerle çevrildi. Hayaller, yol kenarına dizilen teneke boyalı panolar; gerçekler, onun ardındaki gecekondular’’ dedi.

Dervişoğlu zirveden etkilenen esnafa kolaylık tanınmasını, kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi stopajı alınmamasını istedi. Dervişoğlu Cumartesi günü yapılan Bayrak Mitingine de değinerek ’’‘Türk milletinin istiklal aşkı tükenmedi. Meydanlardan yükselen ses saman alevi değil, bir çoban ateşidir” açıklaması yaptı. “Açılım süreci önce yasa çıksın sonra silah bırakılsın mantığına döndü” diyen Dervişoğlu açılımın amacının “İmralı canisine statü kazandırmak” olduğunu belirtti. Milletin buna izin vermeyeceğini vurgulayan İYİ Parti lideri, “TBMM hiçbir silahlı örgütün beklentilerini karşılamak için önceden yasa çıkarmaz” dedi.