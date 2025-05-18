İYİ Parti'den 2 yıl önce ihraç edilen Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın kızı Neşe Dikbayır, Yüceur ailesinin oğlu Yunus ile Sapanca’da düzenlenen nişan töreni ile evliliğe ilk adımı attı.

Genç çiftin yüzüklerini İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş taktı.

Sapanca’daki bir otelde gerçekleşen nişan törenine Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Canan Yüceer, Eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan katıldı.

NE OLMUŞTU?

Eski İYİ Parti Sakarya Milletvekili, aynı zamanda Meral Akşener'in kuzeni olan Ümit Dikbayır, 2 yıl önce 'partide bir kadın çalışanı taciz ettiği' iddia edilmişti.

Ayrıca, Dikbayır’ın, Akşener ailesi ve özel kalem müdürü Esma Bekar’ın banka hesaplarını yasa dışı yollardan incelettiği ileri sürülmüştü.

Dikbayır, tüm bu iddiaları reddederken araştırılması için de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuş, disipline sevk edilince de istifa etmişti.

Dikbayır da Meral Akşener ve oğlu Fatih Akşener'in yolsuzluk yaptığını iddia etmişti.