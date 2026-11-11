İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Antalya Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin grup toplantısında, "Bu iktidarın kendisi bir ekolojik felakettir" dedi. Türkiye'nin COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapmasının, iktidarın çevre ve kentleşme politikalarının sonuçlarını ortadan kaldırmayacağını savundu.

COP31 dolayısıyla Antalya'da bulunduklarını belirten Dervişoğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Türkiye'nin ve Antalya'nın ev sahipliğini olumlu değerlendiren Dervişoğlu, enerji üretimi, madencilik, turizm ve kentsel dönüşüm adına doğaya zarar verildiğini söyledi.

"Türkiye 25 yılda, insan ve doğa arasındaki ilişkiyi dengelemek şöyle dursun, ikisinin de varlığı aleyhine büyük zararlar veren bir anlayışla imtihan edilmiştir" diyen Dervişoğlu, afetlerden gıda enflasyonuna, ulaşımdan barınmaya kadar yaşanan sorunları yanlış yönetim anlayışıyla ilişkilendirdi.

ALİAĞA İÇİN HESAP VERME ÇAĞRISI

Toplantı salonundaki koltuklara Türk bayrakları asılırken Dervişoğlu'nu kürsüye İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz davet etti. Konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlayan Dervişoğlu, Aliağa'daki patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara şifa diledi.

Olayın yalnızca başsağlığı mesajlarıyla geçiştirilemeyeceğini belirten Dervişoğlu, aynı fabrikada son iki yılda ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan beşinci kazanın yaşandığını söyledi. Şirket ve kamu yönetiminde sorumlulukların yerine getirilmediğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu insanların cevaplanması gereken soruları vardır, hesap vermesi gereken birçok yetkili vardır."

Dervişoğlu, partisinin genel merkezinin, milletvekillerinin ve İzmir teşkilatının soruşturmanın akıbetini takip edeceğini, işçi aileleri ve temsilcileriyle sürekli temas halinde olacağını belirtti.

"ÇİFTÇİNİN BORCUNU FAİZSİZ ERTELEYİN"

Tarımda üreticinin satış fiyatıyla maliyetini karşılayamadığını söyleyen Dervişoğlu, limon ve turuncun dalında kaldığını, zeytin ve zeytinyağının para etmediğini, mandalina ağaçlarının söküldüğünü anlattı. Çiftçinin, ürününü topladığında mı yoksa dalında bıraktığında mı daha fazla zarar edeceğini hesaplamak zorunda kaldığını savundu.

İktidara, "Çiftçinin borcunu faizsiz erteleyin. ÖTV ve KDV yükünü kaldırın. Kotaları kaldırın" çağrısında bulunan Dervişoğlu; maliyeti karşılayan adil taban fiyatı, doğrudan ürün desteği, ucuz finansman ve yeni ihracat pazarları istedi. Desteklerin hasattan sonra değil, ekim öncesinde güvence olarak verilmesi gerektiğini vurguladı.

Damla sulamanın maliyetinin karşılanmasını ya da desteklenmesini isteyen Dervişoğlu, güneş enerjisiyle kendi ihtiyacını karşılayan çiftçilerin de engellerle karşılaştığını ileri sürdü. Çiftçilerin 1,5 trilyon liralık borç yükü altında olduğunu söyleyerek tarımsal planlamanın üreticiler, birlikler ve ilgili kurumlarla birlikte yapılacağını belirtti.

TURİZMDE SAYI DEĞİL, GELİRİN PAYLAŞIMI

Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısının 15 milyonun üzerinde olduğunu, ancak geçen yıla göre 1 milyondan fazla kayıp bulunduğunu söyleyen Dervişoğlu, asıl meselenin turizm gelirinden kimin pay aldığı olduğunu ifade etti.

Yüksek enflasyon ve baskılanan kurun tesislerin döviz cinsinden maliyetini de artırdığını savunan Dervişoğlu; erken rezervasyonların zayıfladığını, iptallerin arttığını ve satışların son dakika kampanyalarına kaldığını söyledi.

Turizm çalışanlarının kışın işsizlik, çalıştıkları kentte ise barınma sorunu yaşadığını belirten Dervişoğlu, "Turizmi on iki aya yaymak, çalışanın güvencesini ve barınmasını sağlamak, yerel esnafla üreticiyi bu gelire ortak etmek zorundasınız" dedi.

Çiftçiyle turizm işletmecisinin aynı kentin kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Dervişoğlu, AKP hükümetlerini buna uygun planlama yapmamakla eleştirdi. Antalya Körfezi'ndeki plastik atıklara ilişkin eleştirilerine turizmi kötüledikleri yanıtının verildiğini söyleyerek atık ithalatı ve denetim politikalarını hedef aldı.

DENİZLER YASASI VE AÇIK DENETİM VAADİ

İktidara gelmeleri halinde Denizler Yasası çıkaracaklarını belirten Dervişoğlu, denizlerdeki kirlilik ve ekolojik yıkıma karşı şeffaf ve hakkaniyetli işleyecek bir Deniz Gözlem Sistemi önerdi.

Orman yangınlarına karşı hazırlık ile yangın sonrasındaki onarımın aynı plan içinde ele alınması gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, "Bir orman yangınının faturası, yalnızca yanan ağaç sayısı değildir; köyün içme suyu, hayvanın merası, arıcının kovanı, turizm çalışanının geçimi de o ateşin içindedir" diye konuştu.

Maden ve enerjinin ülkenin ihtiyacı olduğunu ancak bugünkü kazanç uğruna gelecek kuşakların kaynaklarının feda edilemeyeceğini belirtti. ÇED ve toprak koruma kararlarını bağımsız bilimsel değerlendirmeye ve açık denetime tabi tutacaklarını söyledi. Güneş enerjisi yatırımı yapmak isteyen çiftçi, esnaf ve kooperatiflerin izin ve bağlantı engelleriyle karşılaşmayacağını belirterek, "Güneşi rantın gölgesinden kurtaracağız" dedi.

İKLİM FİNANSMANINDA ŞEFFAFLIK SÖZÜ

Dervişoğlu, iklim risklerini azaltacak kamu yatırımlarının artırılmasını ve bu yönde çalışan belediyelerin sigorta sistemiyle ödüllendirilmesini istedi. COP31 gündemindeki İklim Uygulama Köprüsü'nün, ülkelerin iklim hedefleriyle uygulama arasındaki finansman ve kapasite açığını kapatmayı amaçladığını anlattı.

Bu mekanizmayı yeni rant alanları için değil, uluslararası kalkınma bankaları, kamu kurumları ve özel sektör kaynaklarını buluşturan şeffaf bir dönüşüm aracı olarak kullanacaklarını söyledi. İhaleyi alanların, proje maliyetlerinin, destek şartlarının ve tamamlanan işlerin sonuçlarının açıkça görülebileceğini belirtti.

DÖNÜŞÜMDE İŞ VE GELİR GÜVENCESİ

Avrupa'nın sınırda karbon düzenlemesinin çelik, çimento ve alüminyum başta olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunan Dervişoğlu, "Fabrikalarımız pazarını kaybederse bundan işçi de ülke de zarar görür" dedi.

Küçük üreticinin teknolojiye ve finansmana erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı. Dönüşüm sırasında çalışanlara yeniden eğitim, başka bir iş ve bu süreçte gelir güvencesinin birlikte sunulmasını savunan Dervişoğlu, İkinci Meslek Hakkı ve Adil Geçiş Eğitim Fonu kuracaklarını açıkladı.

Grup toplantısının ardından COP31 Mavi Alan'da partisinin COP31 Manifestosu'nu açıklayacağını belirten Dervişoğlu, doğa, insan ve yeşil dönüşüme ilişkin çözüm önerilerini paylaşacağını söyledi. Konferansın başarısının toplantı fotoğraflarıyla değil, suyun korunması, üreticinin toprağında kalabilmesi ve çalışanların geçimi gibi sonuçlarla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.