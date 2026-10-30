İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koluna girerek merdivenlerden inmesine yönelik tepkilere yanıt verdi.

Gazeteci Aytunç Erkin, Habertürk TV canlı yayınında Dervişoğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını aktardı. Erkin'in aktarımına göre Dervişoğlu, konuya ilişkin ertesi gün açıklama yapacağını belirterek şunları söyledi:

“Konuyla ilgili yarın bir açıklama yapacağım. Aslında izaha muhtaç bir durum yok ortada ama sistemden kaynaklı olarak siyaset o kadar kutuplaştı ki insani ilişkiler bile siyasette tartışma konusu yapılabiliyor. Bütün bu olup bitenlere anlayışla yaklaşıyorum. Siyasette sorumlu bir makamdayım diye karakterimi değiştiremem.”

ERHAN USTA'NIN TEPKİSİ DE SORULDU

Erkin, İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta'nın, Dervişoğlu ile Bahçeli'nin görüntülerini alıntılayarak yaptığı “Bunu kabul etmiyorum” paylaşımını da gündeme getirdi.

Erkin'in aktardığına göre Dervişoğlu, Usta'nın açıklamasına ilişkin soruya “Onu da yarına bırakalım” yanıtını verdi.