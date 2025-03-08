Yedi çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak 1981'de dünyaya gelen Derya Bedavacı, 2019 yılında Hakan Altun ile birlikte seslendirdiği 'Kavuşmalıyız' isimli tekli çalışması ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Müzisyen Murat Bedavacı ile evli olan ve Ada Su adında bir kız çocuğu bulunan Derya Bedavacı, yorumcu kimliğinin yanı sıra birçok sanatçı arkadaşına beste verdi. Kubat'ın seslendirdiği 'Veda', 'Buram Buram', 'Eyvah', Hakan Altun'un seslendirdiği 'Saki' ve Ferhat Göçer'in seslendirdiği 'Sanane' bunlardan sadece bir kaçı.

Daha sonrs 'Sayende' isimli albümünü müzik severler ile buluşturdu ve bu albümde bulunan tüm şarkıların söz ve besteleri kendisine aitti.

Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı bu kez sahne ücretiyle adından söz ettirdi.

'Gel Konuşalım' adlı magazin programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ, Derya Bedavacı'nın sahne ücretinin 1 milyon 800 bin TL olduğunu söyledi.

Ünlü ismin bir gecede kazandığı bu rakam sosyal medyada gündem oldu.