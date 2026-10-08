Milletvekilleri, TBMM Başkanlığı'na ayrı ayrı verdiği ortak önergede, yaklaşık 20 yıldır gazetecilik yapan Okatan’ın tutuklanmasına, kendisine ait olduğu belirtilen bir harici diskte "devlet güvenliğine ilişkin gizli belgeler" bulunduğu iddiasının gerekçe gösterildiği belirtildi.

Söz konusu belgelerin Çorum ve Tokat illerine ilişkin istihbari kayıtları içerdiği ifade edilen önergede, Okatan’ın sorgusunda söz konusu belgeleri ilk kez jandarmada gördüğünü, bunların hard diske nasıl ve ne zaman kaydedildiğini bilmediğini ve belgelerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını söylediği aktarıldı.

Önergede, Okatan ve avukatının beyanlarına göre suçlamaya konu harici diske 2019 yılında başka bir soruşturma kapsamında güvenlik güçleri tarafından el konulduğu, diskin adli imajının alındığı ve bilirkişi incelemesi yapıldığı ancak buna karşın o tarihte söz konusu belgeler hakkında Okatan’a herhangi bir soru yöneltilmediği ifade edildi.

GAZETECİLER MESLEKİ FAALİYETLERİ NEDENİYLE ÖZGÜRLÜKLERİNDEN YOKSUN BIRAKILAMAZ

Savunmanın ayrıca, suçlamaya konu belgelerin büyük bölümünün 1990-2004 yılları arasındaki kayıtları içerdiğini, dosyaların son değiştirilme ve erişim tarihlerinin ise 2010 yılını gösterdiğini belirttiği de aktarılan önergede, bu nedenle 2019 yılında alınan adli imaj ile bugün incelemeye konu edilen hard diskin karşılaştırılmasının, belgelerin hangi tarihte ve hangi koşullarda diske girdiğinin belirlenmesi bakımından kritik önem taşıdığı belirtildi.

Dijital materyalin geçmişine ilişkin bağımsız adli bilişim incelemesi tamamlanmadan ve Okatan’ın savcılık ifadesi dahi alınmadan tutuklama talebinde bulunulduğunu ve tutuklandığı ifade edilen önergede, suçlamanın maddi temelini doğrudan ilgilendiren çelişkiler araştırılmaksızın özgürlükten yoksun bırakma tedbirine başvurulmasının, tutuklamanın koruma tedbiri olmaktan çıkarılarak fiili cezalandırma aracına dönüştürüldüğü kaydedildi.

GÜRLEK'E YÖNELTİLEN SORULAR

Soru önergesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek’e şu sorular yöneltildi:

"Derya Okatan’ın tutuklanmasına dayanak yapılan dijital materyaller 2019 yılında güvenlik güçlerinin elinde bulunmuş ve adli imajının alınmış olmasına rağmen, bu materyallerin hangi tarihte ve kim tarafından diske aktarıldığı neden açıklığa kavuşturulmadan tutuklama tedbirine başvuruldu? Suçlamaya konu belgelerin 1990-2004 yıllarına ait olduğu, dosyaların son değiştirilme ve erişim tarihlerinin ise 2010 yılını gösterdiği yönündeki savunma beyanları karşısında, bu belgelerin Derya Okatan tarafından temin edildiğini veya diske kaydedildiğini ortaya koyan somut bir delil bulunmakta mıdır? Derya Okatan’ın savcılık ifadesi dahi alınmadan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesi, gazeteciler hakkında tutuklamanın peşinen cezalandırma aracına dönüştürüldüğüne yönelik eleştirileri doğrulamıyor mu? Gazetecilerin haber kaynakları, dijital materyalleri ve mesleki faaliyetleri üzerinden soruşturma ve tutuklama tehdidi altında tutulması, basın özgürlüğü ile toplumun haber alma hakkı üzerinde baskı oluşturmak değil midir? Bakanlığınızın gazeteciliğin kriminalize edilmesini önlemeye yönelik çalışması bulunmakta mıdır? Derya Okatan dosyasında, suçlamanın maddi temelini oluşturan dijital materyaller hakkında bağımsız ve tarafsız adli bilişim incelemesi tamamlanmadan tutuklama kararı verilmesinin hukuki gerekçesi nedir? 2019 tarihli adli imaj ile mevcut materyalin karşılaştırılması sağlanacak mıdır? Son yıllarda gazeteciler hakkında açılan soruşturmalar, gözaltılar ve tutuklamalar dikkate alındığında, bakanlığınız, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden yoksun bırakılmasına son verilmesi için hangi adımları atacaktır?"

OKATAN'IN TUTUKLANMASI

Gazeteci ve DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası Disiplin Kurulu üyesi Derya Okatan Albayrak, 2 Ekim 2026 tarihinde Ankara’daki evinden gözaltına alınarak İstanbul’a getirilmiş ve aynı gün kendisine ait olduğu belirtilen harici diskte "devlet güvenliğine ilişkin gizli belgeler" bulunduğu iddiası ile İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.