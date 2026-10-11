Oyuncu Derya Pınar Ak, özel hayatıyla gündeme geldi. Temmuz ayında Muammer Akmeşe ile aşk yaşadığını duyuran 23 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle geçirdiği mutlu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor.
SEVGİLİSİNDEN ÖPÜCÜKLERE BOĞULDUĞU ANLARI PAYLAŞTI
“Sultana” filmindeki rolüyle son dönemde adından söz ettiren Derya Pınar Ak, Instagram hesabından sevgilisi Muammer Akmeşe ile çekilmiş yeni bir fotoğraf yayımladı.
Ak’ın sevgilisinin kendisini öpücüklere boğduğu anları takipçilerinin beğenisine sunduğu paylaşım, çiftin romantik anlarını gözler önüne serdi.
Genç oyuncu, böylece aşkını sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam etti.
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