Oyuncu Derya Şensoy ile meslektaşı Yağız Can Konyalı, evlilik hazırlıkları sürerken İtalya tatiline çıktı. Geçtiğimiz mayıs ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan çift, Roma ve Floransa'dan yaptıkları paylaşımlarla romantik anlarını takipçilerine gösterdi. Şensoy'un nişanlısının kendisine verdiği bir sözü paylaşması da tatil karelerine ayrı bir detay kattı.
İTALYA SOKAKLARINDA AŞK TAZELEDİLER
Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, tatil rotalarını İtalya'ya çevirdi. Roma ve Floransa'yı gezen çift, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İkilinin samimi ve neşeli halleri takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
NİŞANLISINA SÖZ VERDİ
Derya Şensoy, paylaşımlarında nişanlısının kendisine İtalyanca öğretme sözü verdiğini de belirterek, "Bana İtalyanca öğretecek söz verdi" notunu düştü.
MAYIS AYINDA NİŞANLANMIŞLARDI
Usta sanatçılar Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızı olan Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı'nın ilişkisi evlilik yolunda ilerliyor. Çift, Yağız Can Konyalı'nın romantik evlilik teklifinin ardından geçtiğimiz mayıs ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı.
Nişan töreninden karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, mutluluklarını takipçileriyle paylaşmıştı.
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DÜĞÜN TARİHLERİ MERAK KONUSU
Nişanlanmalarının ardından çiftin ne zaman nikâh masasına oturacağı merak edilmeye başlandı. İtalya tatilinden gelen romantik kareler de takipçilerin düğün tarihi sorularını yeniden gündeme taşıdı. Ancak çift, henüz düğün tarihlerine ilişkin bir açıklama yapmadı.
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