Oyuncu Derya Şensoy ile meslektaşı Yağız Can Konyalı, evlilik hazırlıkları sürerken İtalya tatiline çıktı. Geçtiğimiz mayıs ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan çift, Roma ve Floransa'dan yaptıkları paylaşımlarla romantik anlarını takipçilerine gösterdi. Şensoy'un nişanlısının kendisine verdiği bir sözü paylaşması da tatil karelerine ayrı bir detay kattı.