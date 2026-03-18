Uzun yıllardır süren ilişkilerini gözlerden uzak ama güçlü bir şekilde yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök çiftinden romantik haber geldi. Ünlü şarkıcı, doğum gününde aldığı sürpriz evlilik teklifiyle büyük mutluluk yaşadı.

DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Derya Uluğ ile Asil Gök, ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. 10 yıldır birlikte olan çift, bu kez evlilik kararıyla gündeme geldi. Asil Gök’ün, Derya Uluğ’a doğum gününde yaptığı romantik evlilik teklifi kısa sürede magazin kulislerinde konuşulmaya başladı.

''EVET'' DEMİŞTİ

Yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre, özel bir organizasyonla gerçekleşen teklife “evet” diyen Derya Uluğ’un mutluluğu gözlerinden okundu. Çifte yakın kaynaklar, bu özel anın oldukça duygusal geçtiğini ifade etti.

EYLÜL AYINDA DÜĞÜN VAR

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık adlarından söz ettiren Derya Uluğ ve Asil Gök çifti, bu kez ilişkilerini resmiyete taşıma kararıyla dikkat çekti. Ünlü çiftin düğün planlarına dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; çiftin kız isteme merasimi Mayıs ayında gerçekleşecek. Yaz boyunca konser programlarına devam edecek olan Derya Uluğ, yoğun temponun ardından Asil Gök ile birlikte Eylül ayında nikah masasına oturmayı planlıyor.

Derya Uluğ ve Asil Gök cephesinden resmi bir açıklama gelmezken, çiftin düğününe dair detaylar şimdiden hayranları tarafından merakla takip ediliyor.