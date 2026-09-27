Şarkıcı Derya Uluğ, imajında yaptığı değişiklikle gündeme geldi. Kariyerinin ilk yıllarında koyu kahve tonlarındaki saçlarıyla tanınan Uluğ, ilerleyen dönemde saç rengini sarıya çevirmişti.
Uzun saçlarını bir süredir kullanan sanatçı, bu kez saçlarını kestirme kararı aldı. Uluğ'un yeni görünümü, alışılmış tarzından farklı bir görüntü ortaya çıkardı.
UZUN SARI SAÇLARINA VEDA ETTİ
Derya Uluğ, uzun süredir planladığı saç değişikliğini sonunda gerçekleştirdi. Sarı ve uzun saçlarını kestiren şarkıcı, kısacık saç modeliyle yeni bir görünüme kavuştu.
Uluğ böylece saç renginin ardından modelinde de radikal bir değişiklik yapmış oldu. Sanatçı, yeni imajıyla önceki görünümünden farklı bir tarz tercih etti.
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