Şarkıcı Derya Uluğ, yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı müzisyen Asil Gök ile hayatını birleştirdi. İstanbul'da düzenlenen düğün töreninde çok sayıda ünlü isim bir araya gelirken, gecenin öne çıkan detaylarından biri de Uluğ'un tercih ettiği gelinlik oldu.

Özel tasarım gelinliğiyle davetlilerin karşısına çıkan ünlü şarkıcı, beyaz ve kabarık bir model tercih etti. Straplez kesimli tasarımın korse formundaki üst bölümünde büyük çiçek aplikeleri ve tül detayları yer aldı.

Omuzlardan aşağı uzanan transparan dantel kollar ile hacimli eteği de gelinliğin dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

GELİNLİĞİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Üç boyutlu çiçek işlemeleri ve farklı kesimiyle öne çıkan özel tasarım gelinlik, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Derya Uluğ'un düğün gecesinde giydiği kıyafet, çok sayıda kullanıcının eleştirel yorumuyla karşılaştı.

GELİNLİĞİN FİYATI 680 BİN TL İDDİASI

Gelinliğiyle ilgili yorumların ardından bu kez tasarımın fiyatı gündeme geldi. Ünlü şarkıcı için özel olarak hazırlandığı belirtilen gelinliğin 680 bin TL değerinde olduğu öne sürüldü.