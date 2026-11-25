Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Derya Uluğ ve Asil Gök, uzun süredir devam eden ilişkilerini resmiyete taşıdı. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan çift, 25 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi. Aile üyeleri, yakın dostları ve sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törenden ilk görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. DERYA ULUĞ'UN GELİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ Nikâh töreninde beyaz gelinlik giyen Derya Uluğ, straplez tasarımı ve dantel detaylarıyla beğeni topladı. Duvağıyla tamamladığı gelinliğiyle objektiflere yansıyan ünlü şarkıcının mutluluğu dikkat çekti. Asil Gök ise krem rengi damatlığıyla törene katıldı. NİKÂH ŞAHİTLERİ ARASINDA MESUT ÖZİL DE VAR Çiftin hayatlarını birleştirdiği törende nikâh şahitliği görevini eski futbolcu Mesut Özil, yapımcı Polat Yağcı ve Samsun Demir üstlendi. Davetlilerin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar sayesinde geceden renkli kareler de ortaya çıktı. EVLİLİK TEKLİFİ OCAK AYINDA GELMİŞTİ Asil Gök, ocak ayında Derya Uluğ'a evlilik teklifinde bulunmuştu. Bu özel teklifin ardından çift, haziran ayında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. Düğün öncesinde kına gecesi de gerçekleştiren ikili, 25 Kasım'daki nikâhla yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerinde yeni bir sayfa açtı.

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