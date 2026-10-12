Şarkıcı Derya Uluğ, yaz mevsiminden kalan anılarını takipçileriyle paylaştı. Haziran ayında müzisyen Asil Gök ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan Uluğ, deniz ve güneşin tadını çıkardığı günlerden bikinili ve mayolu fotoğraflarını yayımladı.
“YAZIN BİTTİĞİNİ KABULLENEMİYORUM”
Yaz mevsimini çok sevdiğini belirten Derya Uluğ, paylaşımında “Ben yaz insanıyım” ifadelerini kullandı. Sıcak günlere veda etmek istemediğini dile getiren şarkıcı, fotoğraflarına “Yazın bittiğini kabullenemiyorum” notunu düştü.
İMAJINI YENİLEMİŞTİ
Derya Uluğ, kısa süre önce de imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti. Saçlarını kısacık kestiren şarkıcı, yeni görünümüyle takipçilerinin karşısına çıkmıştı.
DERYA ULUĞ'UN YENİ TARZI
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