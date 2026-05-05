Çoğu kişi çamaşır suyunun küfü tamamen temizlediğini düşünse de, uzmanlara göre bu ürün yalnızca yüzeyde geçici bir beyazlık sağlıyor. Küfün derinlerde yaşamaya devam etmesi nedeniyle kısa süre sonra aynı sorun yeniden ortaya çıkabiliyor.

Çamaşır suyunun su bazlı olması da ayrı bir sorun yaratıyor. Küf sporları derzlerin içinde yaşamaya devam ederken, nemle birlikte yeniden çoğalabiliyor.

Üstelik çamaşır suyunun derzlere zarar verebileceği de belirtiliyor. Aşındırıcı etkisi nedeniyle zamanla derzlerin zayıflamasına, çatlamasına ve yapısının bozulmasına yol açabiliyor. Renkli derzlerde ise solma ve düzensiz görüntü oluşabiliyor.

KÜF NEDEN OLUŞUYOR?

Duş ve banyo derzleri gözenekli yapıya sahip olduğu için suyu ve kiri içine çekebiliyor. Düzenli temizlenmediğinde bu alanlarda siyah lekeler oluşuyor ve bu durum hem kötü kokuya hem de hijyen sorunlarına neden oluyor.

DOĞAL YÖNTEMLER ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlara göre çamaşır suyu yerine daha etkili ve yüzeye zarar vermeyen alternatifler bulunuyor. Karbonat, hidrojen peroksit ve doğal sabun karışımı, hem küf sporlarını parçalamaya yardımcı oluyor hem de derzlerin zarar görmesini önlüyor.

Bu karışımın kısa sürede etkisini gösterdiği ve düzenli uygulandığında küf oluşumunu büyük ölçüde azalttığı ifade ediliyor.

DÜZENLİ BAKIM ŞART

Uzmanlar, banyo temizliğinde doğru ürün seçiminin yanı sıra düzenli bakımın da önemli olduğuna dikkat çekiyor. Basit ama doğru yöntemlerle yapılan temizlik, hem küf oluşumunu engelliyor hem de yüzeylerin ömrünü uzatıyor.