Evlerimizde plastik yerine en sağlıklı ve hijyenik alternatif düşüncesiyle tercih ettiğimiz cam bardaklar, üzerlerindeki süslemeler nedeniyle beklenmedik bir sağlık tehdidine dönüşüyor. Sağlık ve tüketici güvenliği uzmanları, mutfak dolaplarında yer alan yaldızlı, desenli ve özellikle çizgi film karakterleriyle donatılmış cam bardakların zamanla ağır metal salınımına yol açarak doğrudan sindirim sistemine karışabileceği konusunda acil çağrıda bulunuyor.

DUDAK PAYINDAKİ SİNSİ ZEHİR VÜCUDA İŞLİYOR

Camın kendisi güvenli olsa da ağızla temas eden üst kenarlarda kullanılan kimyasal boyalar bu güvenliği tamamen ortadan kaldırıyor. Dudak temas bölgesine kadar uzanan kaplamalar, sıcak çay, kahve veya asitli meşrubatlarla her buluştuğunda kimyasal çözünme başlıyor. Tüketici bardağı ağzına götürdüğünde ne kokusu ne de tadı fark edilebilen kurşun ve kadmiyum gibi son derece tehlikeli ağır metaller doğrudan vücuda geçerek karaciğer ve böbreklerde birikme riski yaratıyor.

AŞINAN BOYALAR VE BULAŞIK MAKİNESİ RİSKİ KATLIYOR

Tehlikeyi katlayan en büyük etken ise yüksek sıcaklıkta çalışan bulaşık makineleri oluyor. Yüksek ısı ve deterjanla yıkanan bardakların üzerindeki yaldız ve boyalar zamanla çatlayarak mikro parçacıklar halinde ayrışıyor, bu da farkında olmadan her yudumda kimyasal parçacıkların yutulmasına yol açıyor. Bu durum, bağışıklık ve sinir sistemi henüz gelişim aşamasında olan çocuklar için çok daha büyük bir kalıcı hasar tehdidi oluşturuyor.

DESENLİ CAM BARDAKLARI EVDEN ATIN ÇAĞRISI

Uzmanlar, mutfakta gerçek hijyen ve güvenlik sağlamak adına dudak temas bölgesinde baskısı bulunan veya boyası dökülmeye başlamış bardakların kullanımının derhal bırakılmasını tavsiye ediyor. Sağlığı korumak için boyası aşınmış desenli cam bardakların geri dönüşüm kutularına gönderilmesi ve mutfaklarda yalnızca tamamen desensiz, şeffaf ve katkısız cam ürünlerin tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.