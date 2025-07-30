Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Destici, orman yangınlarının, ülkenin en önemli problemlerinden olduğunu belirtti.

Destici, yangınlara karşı yeni tedbirler alınmasının önemine işaret ederek havadan müdahale için uçak ve helikopter sayısının artırılması gerektiğini kaydetti.

Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin aldığı tehditleri tanımlayacak kelimelerin olmadığını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Günümüzde 15 yaş ve üstü bir birey, internet ve bilgiye erişimin yoğun olduğu çağda doğru ile yanlışı ayırt edebilecek zihinsel ve sosyal olgunluğa büyük ölçüde ulaşmıştır. 15 yaş üzerindekilerin belli suçlarla ilgili tam cezai ehliyete sahip sayılması ve yetişkinler gibi sorumlu tutulması hem caydırıcılık ilkesini güçlendirir hem de toplum vicdanında daha hakkaniyetli bir karşılık bulur."

'ORTADA BARIŞ, SİLAH BIRAKMA, FESHETME YOK'

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Destici, "Ortada bir barış, silah bırakma ya da kendini feshetme henüz olmadı. Dört ülkeyi parçalayıp, bölgeyi daha kolay kontrol etmek için emperyalist güçlerin uygulamaya çalıştığı küresel bir plan var. Emperyalizmin aparatları, Suriye'deki yapılanmayı öncelik olarak belirlediler. Elemanlarını ve silahlarını Suriye'ye kaydırdılar. Kandil'deki iflas etmiş dükkanı kapatıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.