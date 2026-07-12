Akdeniz ve Ege kıyılarını istila ederek yerli balık türlerinin neslini tehdit eden, balıkçıların ağlarını parçalayan balon balığına karşı amansız mücadele vites büyütüyor. Deniz ekosistemini ve yerli biyoçeşitliliği korumak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen avcılık desteklerinde çok kritik bir eşik daha aşıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile istilacı balon balığı avlayan balıkçılara yönelik ödemelerde üst limitler devasa oranda artırıldı.

Yılın başından (1 Ocak) itibaren geçerli olacak yeni düzenleme, özellikle denizlerdeki popülasyonu kontrol altına almak için avcıları çok daha güçlü şekilde teşvik etmeyi hedefliyor.

BENEKLİ BALON BALIĞI BAŞINA 35 TL ÖDEMEYE DEVAM

Balon balığı türleri arasında hem büyüklüğü hem de zehir oranıyla en tehlikelilerinden biri olarak kabul edilen benekli balon balığı (lagocephalus sceleratus) için avcılar korumaya alındı. Yapılan düzenlemeye göre, denizlerin kabusu olan bu türün avlanmasında hane başına 100 bin adede kadar olan kota aynen korundu. Balıkçılar, yakaladıkları her bir benekli balon balığı için devletten 35 lira nakit destek almaya devam edecek.

DİĞER TÜRLERDE KOTA 5 KATINA ÇIKARILDI

Yeni kararın en çarpıcı ve ezber bozan kısmı ise diğer balon balığı türleri için getirilen devasa kota artışı oldu. Denizlerdeki istilayı tamamen bitirmek isteyen bakanlık, daha önce 200 bin adet olan avlanma üst limitini tam 5 kat artırarak 1 milyon adede yükseltti.

Bu karar, balıkçıların av sezonu boyunca çok daha fazla istilacı türü ekonomiye zarar vermeden denizden temizleyebileceği anlamına geliyor. Benekli türün dışındaki diğer balon balığı çeşitlerini yakalayan balıkçılara, teslim ettikleri her bir adet için 10 lira ödeme yapılacak.

FİYATLAR SABİT KALDI SAHA GENİŞLETİLDİ

Yeni mevzuat incelendiğinde, balık başına ödenen ücretlerin korunduğu ancak yakalanabilecek toplam balık havuzunun muazzam ölçüde genişletildiği görülüyor. Bu hamleyle hem kıyı balıkçısının zorlu ekonomik şartlarda desteklenmesi hem de Ege ve Akdeniz'deki yerli balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir kılınması amaçlanıyor.

Deniz ekosistemine milyarlarca liralık zarar veren bu istilacı türle mücadelede, yeni kupon sistemi ve artırılan limitlerin bu av sezonunda denizlerde rekor kırılmasına yol açması bekleniyor. Sahillerde tezgahları ve ağları korumak adına atılan bu stratejik adımın, yerli uskumru, barbunya ve çipura gibi türlerin popülasyonuna derin bir nefes aldıracağı öngörülüyor.