Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam yapan iktidarın telkiniyle vatandaşlara gönderilen elektrik faturalarında ‘devlet desteği’ tutarı gösterilmeye başlandı. Ancak elektrik faturalarında vatandaşa değil, şirketlere destek verildiğini verilerle ortaya koyan konuyla ilgili TBMM’ye verilen araştırma önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Devletin 49 kuruşa tedarik şirketlerine sattığı elektriği ‘genel aydınlatma’ adı altında 3 lira 89 kuruşa geri aldığını belirten CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan “Dağıtım bedelini de arttırıp yandaş şirketleri zengin ediyorsunuz. Bu yolla 2023 ve 2024’te 110’ar milyar TL ve son 3 yılda 350 milyar TL bu şirketlerin cebine para konuldu. Bu nasıl iş, bal gibi şirketleri sübvanse ediyorsunuz” ifadesini kullandı.

YÜZDE 545 ZAM

“Dünyada enerji fiyatları gerilerken, bizde yüzde 25 zam yapıldı” diyen Arslan, “Son üç yılda enerji bedeli yüzde 245 ucuzladı ama dağıtım bedeli yüzde 545 zamlandı. Çünkü dağıtım bedelini arttırarak yandaş şirketleri sübvanse etmeye devam ediyorsunuz” açıklamasını yaptı. DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık ise “Elektrik dağıtım şirketlerinin kârları devasa. Bilançolarını inceleyin, milyarlık kâr ediyorlar. 1.000 TL’lik bir faturanın 710 TL’si elektrik dağıtım şirketlerine gidiyor. Bu resmen hortumdur. Milletin cebinden alıp dağıtım şirketlerine, büyük holdinglere peşkeş çekmektir” ifadesiyle tepki gösterdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise devletin elektrik faturalarının yarısını karşıladığını savunarak “Yeni bir zam planımız yok” dedi.

Elektrikte devlet desteği oyunu

Vatandaşlar, bu ay gelen elektrik faturalarında ‘devlet desteği’ oyunu ile öncelikle faturasının neredeyse ikiye katlandığını fark etti, sonrasında ise bir önceki ay ile büyük oranda aynı faturayı ödeyeceği gerçeğiyle şok yaşadı. Bir önceki ay 200 lira elektrik faturası ödeyen bir aboneye, “Nisan 2025 dönemi tüketim bedeli 481 lira 97 kuruş olup, 261 lira 97 kuruşluk devlet desteği sayesinde ödenmesi gereken fatura tutarı 220 liradır” mesajı geldi. Benzer şekilde bir önceki ay 375 lira elektrik faturası ödeyen bir başka aboneye ise 872 lira elektrik faturası geldi, devlet desteği sayesinde 395 lira ödemesi gerektiği bildirildi. SÖZCÜ’nün ulaşmaya çalıştığı şirketler konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, çatı kuruluşlar ise faturadaki devlet desteği tutarının siyasetten gelen bir talep olduğunu ima ederek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nu işaret etti.