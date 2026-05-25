Mahkeme tarafından genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun diyekçesiyle Ankara Emniyeti CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesinde bulundu. Çoğu Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen dokuz milletvekili genel merkeze polisin girmesini kınayarak acil kurultay çağrısı yaptı.

ÜÇ İSİM BAŞI ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu’na yakın CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Özgür Özel’i destekleyen İstanbul Milletvekili Engin Altay, ortak paylaşım yaparak partilerinin en kısa zamanda kurultaya gitmesi için çağrıda bulundu. Milletvekilleri “CHP Genel Merkezi’ne, Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir, olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

DİĞERLERİ KATILDI

Üç milletvekiline daha sonra Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da katıldı.

Milletvekilleri şu metni paylaştı: “Bugün sabahtan beri genel merkezimizin önünde yaşananlar; hiçbir partilinin, hiçbir demokratın ve bu ülkenin hukuki vicdanına sahip hiç kimsenin kabul edemeyeceği ağır bir tablodur. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapısına, polis eliyle dayanılması kabul edilemez. Partilinin partiliyle karşı karşıya getirilmesi; parti hukukunu da vicdanını da kamu vicdanını da derinden yaralıyor; kimseye onur kazandırmıyor. Bu kırılmanın ve ayrışmanın daha fazla derinleşmemesi için yapılması gereken bellidir. İradenin yeniden örgüte teslim edileceği kurultay süreci işletilmelidir.”

22 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun 21 Mayıs’taki videosuna desteklerini açıklamış, sosyal medyalarından paylaşmıştı. O milletvekilleri arasında Ali Öztunç, Semra Dinçer, Gülizar Biçer Karaca ve Gürsel Erol da vardı. Milletvekilleri bu kez genel merkeze polisle girilmesini eleştirdi.

ARTIK ONUNLA ÇALIŞMAM

İzzet Akbulut ise şu mesajı paylaştı: “Ben Burdur milletvekiliyim, Ankara’da birilerine güvenerek değil halk için çalışarak halka güvenerek siyaset yaptım! Ve şimdi Burdur halkımızın istemediği Kılıçdaroğlu ile birlikte siyaset yapmayacağımı kamuoyuna saygılarımla bildiriyorum.”