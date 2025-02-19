BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'SURİYE'DEKİ YENİ YÖNETİM PKK'YA KARŞI HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR'

Parti genel merkezindeki basın toplantısında konuşan Destici, en büyük desteği Türkiye'den alan Suriye'deki yeni yönetimin bugüne kadar hala terör örgütü YPG/PKK ile ilgili kayda değer bir adım atamadığını belirterek, "Bu terör örgütü orada var olduğu sürece yeni yönetim tam anlamıyla muktedir bir yönetim asla olamaz. Türkiye de bu şartlarda askerini de elini de bu bölgeden çekmez, çekemez ve çekmemelidir." ifadelerini kullandı.

'GENÇLERE VERİLEN DESTEKLER YETERSİZ'

Devletin yeni evlenecek olan gençlere sağladığı imkanları desteklediklerini dile getiren Destici, "Devletimiz çeşitli destekler açıklamıştır. Ama bize göre hala yetersizdir. 150 bin liralık geri ödemeli destek yetersizdir. En azından bir bunun kadar da hibe olması gerekmektedir. Yani 150 bin lira direkt destek verilsin, 150 bin ile 300 bin lira arasında da isteğe göre geri ödemeli, 2 yıl sonra ya da 3 yıl sonra ödemeli faizsiz kredi verilsin. Bu destekler artırılarak gençlerimizin evliliği teşvik edilmelidir." diye konuştu.

HÜDA PAR'A TEPKİ

Destici, HÜDA PAR'ın düzenlediği "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı"na ilişkin, "Ülkemizdeki tüm siyasi partiler etnik bölücülük yapmak yerine, demokratik parlamenter sistemle yönetilen tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi nasıl kurulduğunu ve nasıl faaliyet göstereceklerini belirleyen anayasa ve yasalara uymak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR’ın , Diyarbakır’da düzenlediği ve AKP’lilerin de katıldığı “Kürt Meselesine İnsani Çözüm’’ toplantısındaki talepler ortalığı karıştırmıştı.

Türklük tanımının anayasadan çıkarılması, Kürtçe’nin resmi dil olması, tarih kitaplarının yeniden yazılması istenmişti. Kürt meselesinin kaynağının “Kemalist zihniyet” olduğu öne sürülerek mevcut Anayasa da, “Kemalist zihniyetin ürünü” diye nitelendirilmişti. Ayrıca okullarda Kürtçe eğitim de istenmişti.