ABD Tüketici Ürünleri Güvenli Komsiyonu, Woolite çamaşır deterjanını ciddi enfeksiyonlara yol açabilen bakterilere neden olacağını belirterek geri çağırma kararı aldı. Toplatılan ürünlerin kodları paylaşıldı. Bu ürünlerde Pseudomonas oleovorans da dahil olmak üzere Pseudomonas türü bakterileri içerdiği belirtildi.

Komisyonun yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bağışıklık sistemi zayıflamış veya harici tıbbi cihazlar kullanan kişiler, bakteriye maruz kaldıklarında tıbbi tedavi gerektirebilecek ciddi enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kalıyorlar"

Risk altında olan grup ise; Ciddi yanıkları olanlar, ameliyattan yeni çıkanlar, solunum cihazı veya kateter kullananlar, kemoterapi görenler ve diyabet, HIV veya kistik fibrozis hastaları.

ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI

Bakterilerin gözlerden ya da ciltte bulunan çatlaklardan vücuda girebildiği belirtildi. Tüketicilerin deterjanla direkt ya da deterjanla yıkanmış kıyafetlerden temas ederek bakterilere maruz kalınabileceği de aktarıldı.

16.000'den fazla bir ürün geri çağrıldı. Deterjanları kullananlara 'derhal bırakın' uyarısı yapılırken şişelerin üst kapağın yakınında bulunan S24364, S24365 ya da S24366 parti kodlarını kontrol etmeleri söylendi.

Geri çağrılan deterjanı satın alan tüketiciler satın aldıkları ürünün tam iadesini alabilirler.

DETERJANIN GÖSTERDİĞİ YAN ETKİLER

Ağrı, kaşıntı, kulak sıvısından akıntı, cilt döküntüleri, kırmızı ağrılı gözler, öksürük, göğüs tıkanıklığı, eklem ağrısı, tutukluk, ateş ve yorgunluk.