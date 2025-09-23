Deutsche Bank'ın stratejistleri, ABD dolarının zayıf seyrini sürdürmesini beklediklerini açıkladı.

Banka, yatırımcıların ABD varlıklarından uzaklaşacağını ve Fed'in yeni gevşeme döngüsü ile bağımsızlığına yönelik endişelerin doları daha da baskılayacağını öngördü.

Deutsche Bank analistleri, yatırımcıların offshore piyasalarda yaptıkları hedge işlemlerinde doları tercih etmekten giderek ve kalıcı şekilde uzaklaştıklarını belirttiler.

Ayrıca, Covid döneminden bu yana ilk kez mali ve arz tarafı farklılıklarının ABD yerine dünyanın geri kalanını desteklediğini ifade ettiler.

Doların başlıca para birimlerine karşı performansını gösteren olar endeksi (DXY) geçen hafta üç buçuk yılın en düşük seviyesi olan 96,218'i görmesine rağmen toparlanarak son olarak 97,368 seviyesinde işlem gördü.