Deutsche Bank, altın fiyatlarındaki son aylardaki geri çekilmeye rağmen iyimserliğini korudu. Alman banka, düşüşün geçici olduğunu belirtirken ons altının yıl sonuna kadar 4.700 dolara ulaşabileceğini öngördü.

CNBC'nin aktardığı analize göre Deutsche Bank, Ağustos 2024'te başlayan güçlü yükseliş sürecinin henüz sona ermediğini ve altının yeniden ivme kazanabileceğini ifade etti. Banka analistlerinin yayımladığı raporda, istatistiksel göstergelerin altın piyasasında başlayan güçlü yükseliş eğiliminin sürdüğüne dikkat çekildi. Analizde, son dönemdeki fiyat hareketlerinin geçici bir düzeltme niteliğinde olduğu vurgulandı.

Spot altın, 29 Ocak'ta 5.589,38 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Ancak daha sonra Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim, yüksek faiz beklentileri ve güçlü dolar görünümü nedeniyle fiyatlarda geri çekilme yaşandı. Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcıların tahvil gibi alternatif varlıklara yönelmesiyle baskı altında kaldı.

Son işlemlerde spot altın 4.031,45 dolar seviyesinde işlem görürken, vadeli altın kontratları ise 4.085,90 dolar seviyesinde bulunuyor. Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), daha önce yayımladığı raporda altın piyasasında balon riski oluşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Buna rağmen Deutsche Bank, değerli metal için olumlu beklentisini sürdürüyor. Bankanın tahminine göre ons altının adil değeri yıl sonunda 4.700 dolar seviyesine ulaşabilir. Dördüncü çeyrek için öngörü ise 4.600 dolar olarak açıklandı.