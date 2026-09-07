Deutsche Bank, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasını değişen ekonomik dinamikler doğrultusunda yeniden değerlendirdi. Banka, artan enerji riskleri nedeniyle faiz artımının daha uzun süre devam edebileceğini vurguladı.

ARALIKTA DA ARTIM OLUR

Deutsche Bank'nın güncel tahminine göre, ECB'nin 10 Eylül’de yapacağı kararın ardından aralık ayında da 25 baz puanlık ek bir faiz artırımı gerçekleştirebilir. Bu durum, kurumun daha agresif bir sıkılaştırma izlemeyi beklediğini gösteriyor.

Banka, daha önce %2,50 olarak öngörülen nihai faiz oranının, yeni koşullarla birlikte %2,75’e ulaşmasının daha yüksek bir olasılık olduğunu belirtiyor. Bu revizyon, Euro Bölgesi’nde borçlanma maliyetlerinin daha uzun süre yüksek kalacağına işaret eden küresel görüşlerle de uyumlu.

Euro Bölgesi’nde işgücü piyasasının görece zayıf seyretmesi ve ücret artışlarına yansıyan yayın fiyat baskılarının henüz sınırlı kalması, faiz artışlarının %3 sınırının üzerine çıkmasını şimdilik gereksiz kılıyor.

Ancak süregelen enerji piyasasındaki belirsizlikler, enflasyon görünümü üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor. Bu nedenle piyasalar, 10 Eylül’de yapılacak kritik ECB para politikası duyurusuna odaklanmış durumda.