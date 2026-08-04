Faroe Adaları'nda 2020 yılında hizmete giren Eysturoyartunnilin Tüneli, Kuzey Atlantik'in yaklaşık 189 metre altında inşa edildi. Dünyada ilk kez su altına yapılan tam donanımlı döner kavşak, projenin en dikkat çeken bölümü oldu.

DÜNYANIN İLK SU ALTI DÖNER KAVŞAĞI

Yaklaşık 11,2 kilometre uzunluğundaki tünel, başkent Tórshavn'ın bulunduğu Streymoy Adası ile Eysturoy Adası'nı birbirine bağlıyor. Tünelin merkezinde yer alan aydınlatmalı döner kavşak, farklı güzergahların tek noktada birleşmesini sağlıyor.

Eysturoyartunnilin, en derin noktasında deniz seviyesinin yaklaşık 189 metre altına ulaşıyor. Yapı, deniz tabanının altındaki kaya kütlesi oyularak inşa edilirken, gelişmiş havalandırma, drenaj, aydınlatma ve güvenlik sistemleriyle donatıldı.

ULAŞIM SÜRESİ BÜYÜK ÖLÇÜDE KISALDI

Tünelin hizmete girmesiyle daha önce feribot veya uzun kara yollarıyla yapılan yolculuklar yaklaşık 15 ila 20 dakikaya düştü. Proje, takımadalar arasındaki ulaşımı hızlandırırken ekonomik ve sosyal bağlantıyı da güçlendirdi.

Su altındaki döner kavşakta yer alan özel ışık enstalasyonu, Faroe Adaları'nın doğal yapısından ilham alınarak tasarlandı. Mühendislik altyapısıyla sanatsal tasarımın bir araya getirildiği proje, uluslararası ölçekte dikkat çeken ulaşım yapıları arasında gösteriliyor.

DAHA GENİŞ BİR ULAŞIM PLANININ PARÇASI

Eysturoyartunnilin, Faroe Adaları'nda deniz ulaşımına bağımlılığı azaltmayı hedefleyen tünel ağının önemli projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Yetkililer, farklı adaları birbirine bağlayacak yeni su altı tünelleri üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.