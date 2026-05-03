En popüler online alışveriş platformları arasında yer alan Temu’daki ‘insan eti’ ifadelerinin geçtiği reklam ortalığı karıştırdı. ‘İnsan eti’ satışa sunuluyormuş algısı yaratan konservelenmiş dana eti reklamı tepkilerin odağına yerleşti.
ABD’de yayın yapan The Intelligencer’da yer alan habere göre, Türkiye’de online alışverişte sık sık kullanılan Temu, kamuoyundan gelen tepkilerin ardından ilanı apar topar kaldırdı.
SUÇU YAPAY ZEKAYA ATTILAR
Şirketten yapılan açıklamada, sosyal medyayı ayağa kaldıran hatanın ‘otomatik reklam sistemi hatası’ olduğu savunularak, bu hatanın arama motoru optimizasyonu (SEO) araçlarının, insanlara yönelik ürünlerle evcil hayvanlar için yiyecek arasındaki farkı ayıramamasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.