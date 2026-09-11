İngiltere'de alkollü içecek sektörünü sarsan dev bir grev kapıya dayandı. Küresel içki devi Diageo’nun İskoçya’daki Cameronbridge Damıtımevi'nde çalışan yaklaşık 100 işçinin eyleme hazırlanması, İngilizleri popüler içkilerde tedarik krizinin eşiğine getirdi. İşten çıkarmalar, yetersiz ücretler ve ağır çalışma koşullarını protesto eden Unite sendikası, tüketicilerin en sevdiği ürünleri raflarda bulamayabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

FABRİKANIN TAMAMEN DURACAĞI UYARISI

Dev şirketin bünyesinde Johnnie Walker, Guinness ve Smirnoff gibi küresel ölçekte en çok satan 200'den fazla markanın üretimi gerçekleşiyor. Şirketin vergi sonrası yüz milyonlarca sterlin kâr açıklamasına rağmen geniş kapsamlı bir yapılanma adı altında işçi çıkarmaya gitmesi eylemlerin fitilini ateşledi. Sendika temsilcileri, dev firmanın sadık çalışanları pahasına kâr marjını artırmaya çalıştığını belirterek bu karardan dönülmezse fabrikanın tamamen duracağını vurguladı.

ŞİRKET ACİL DURUM PLANLARI YAPIYOR

Unite Genel Sekreteri Sharon Graham, şirketin tutumunu sert bir dille eleştirerek grev ilanının an meselesi olduğunu belirtti. Diageo kanadı ise oylama sonucundan hayal kırıklığı duyduğunu ancak üretimi ve tedarik zincirini aksatmamak adına acil durum planlarının devreye sokulduğunu savundu. Şirket yetkilileri, pazar rekabetini korumak için bu adımların zorunlu olduğunu iddia etse de tüketiciler yaklaşan olası kıtlık nedeniyle endişeli.