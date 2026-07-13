Commerzbank AG, yüksek enflasyon ve Merkez Bankası'nın para politikasını daha fazla sıkılaştırma konusundaki isteksizliği nedeniyle Türk lirasının baskı altında kalmaya devam etmesini bekliyor.

Commerzbank ekonomisti Tatha Ghose tarafından müşterilere gönderilen analiz notunda, Türkiye ekonomisine yönelik tespitlere yer verildi.

Son verilerin Haziran ayında fiyat baskılarının hafiflediğini göstermesine rağmen, dışsal şokların bu olumlu tabloyu tehdit ettiğini belirten Ghose, ABD ve İran arasındaki son gerilimle birlikte tırmanışa geçen petrol fiyatlarının geçen ayki kısa vadeli rahatlamayı ortadan kaldırdığına dikkat çekti.

Prensip olarak, maliyet yönlü bu yeni baskının döviz piyasalarında yeni faiz artışı talebini ya da en azından mevcut yüksek faizlerin daha uzun süre korunması beklentisini doğurması gerektiğini ifade eden ekonomist, Türkiye'deki politika yapıcıların yaklaşımının ise farklı bir yönde seyrettiğini savundu.

Buna karşın Ghose, ekonomi yönetiminin söylemleri ile giderek zorlaşan dışsal ekonomik koşullar arasında bir "uyumsuzluk" yaşandığını ileri sürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mevcut konjonktürde bile faizlerin ne zaman indirilebileceğini tartışmaya şimdiden oldukça hevesli olduğunu iddia eden Ghose, enflasyon momentumunun hâlâ çok hızlı seyretmesine rağmen para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılamaması sebebiyle, Türk lirasının önümüzdeki dönemde de değer kaybı baskısıyla karşı karşıya kalmasının muhtemel olduğunu sözlerine ekledi.

TEMMUZDA ENFLASYONU KRİTİK

TCMB cephesinde ise temkinli duruşun korunmaya çalışıldığı mesajı veriliyor.

Yatırımcılarla Cuma günü gerçekleştirilen bir konferansta bir araya gelen TCMB Başkanı Fatih Karahan, faiz belirleyicilerin parasal gevşeme döngüsüne yeniden başlama kararı almadan önce, özellikle Temmuz ayı enflasyon verilerini çok sıkı bir şekilde inceleyeceklerini ilan etti. Karahan, faiz indirimi konusunda aceleci davranılmayacağının ve kararların tamamen veriye dayalı olacağının altını çizdi.

Aynı konferansta konuşan TCMB Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara da son dönemde çekirdek enflasyon eğiliminde gözlenen yükselişin azami dikkat ve temkin gerektirdiğini doğruladı. Özellikle gıda ve enerji tarafında yaşanabilecek olası şokların, genel enflasyon patikası üzerinde yukarı yönlü ciddi bir baskı oluşturmaya devam ettiğini belirten Kara, sıkı duruşun korunması gerektiğine işaret etti.