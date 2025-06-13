Commerzbank, küresel piyasalarda devam eden İsrail-İran gerilimi ve güvenli liman olarak altına olan talebin artışıyla birlikte, altın fiyatlarına dair tahminlerini güncelledi.

Bu yıl için ons altın hedefini 3 bin dolardan 3 bin 400 dolara, 2026 yılı sonu içinse 3 bin dolardan 3 bin 600 dolara yükselten banka, gümüş için de benzer şekilde yükselen beklentilerde bulundu.

GÜMÜŞ İÇİN 2025 VE 2026 YILINA YÖNELİK YENİ TAHMİNLER

Gümüş fiyatlarına dair tahminlerini de güncelleyen Commerzbank, 2025 yılı sonu için ons gümüş tahminini 34 dolardan 37 dolara çıkarırken, 2026 sonu tahminini de 36 dolardan 40 dolara yükseltti. Bu artış, güvenli liman arayışının güçlenmesiyle birlikte, değerli metallerin önümüzdeki yıllarda daha fazla ilgi göreceği beklentisini güçlendiriyor.