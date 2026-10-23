Volvo Cars, cuma günü yaptığı açıklamada, üçüncü çeyrekte tahminlerin üzerinde gerçekleşen faaliyet zararının ardından çoğunluğu İsveç'te olmak üzere 2 bin 500 kişiyi daha işten çıkaracağını bildirdi.

Açıklamanın ardından şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti.

Çin merkezli Geely Holding'in çoğunluk hissesine sahip olduğu otomobil üreticisi; elektrikli araçlara yönelik dengesiz talep, artan gümrük vergisi baskıları ve Çin pazarında kötüleşen koşullar nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor.

373 MİLYON DOLAR ZARAR

Şirket, geçen yılın aynı döneminde kaydettiği 583 milyon dolarlık kara karşılık, bu yılın üçüncü çeyreğinde 373 milyon dolar zarar açıkladı.

Citi analistleri, piyasadaki konsensüs tahmininin 72 milyon dolar zarar seviyesinde olduğunu ifade etti.

Şirketin brüt kar marjı da bir önceki yılın aynı çeyreğindeki yüzde 20,4 seviyesinden yüzde 14,7'ye geriledi.

Bu gelişmelerle birlikte bu hafta rekor düşük seviyeye inen Volvo hisseleri, yıl başından bu yana değerinin üçte ikisinden fazlasını kaybetti.

CEO Håkan Samuelsson sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"2026'nın üçüncü çeyreği oldukça hayal kırıklığı yarattı ve başlangıçta tahmin edilenden çok daha zorlu hale gelen bir yılı yansıtıyor. Bu nedenle devam eden dönüşüm planımızın kararlı bir şekilde güçlendirilmesi gerekiyor"

MİLYARLIK MALİYET AZALTMA PLANI

Volvo, daha önce duyurulan 2.3 milyar dolar maliyet azaltma hedefine ek olarak, dolaylı harcamaları ve değişken maliyetleri 503 milyon dolar daha düşüreceğini ve bu tasarrufun gelecek yılın sonuna kadar gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

Son tedbirlerin, danışmanlık sözleşmelerinin feshedilmesi, doğal iş gücü azalışı ve hedeflenen işten ayrılma paketleri yoluyla şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sını ve İsveç'teki yaklaşık 2 bin pozisyonu etkileyeceği aktarıldı.

Bu adım, daha önce açıklanan 3 bin kişilik istihdam kesintisine ek olarak uygulanacak.

Samuelsson, Reuters'a yaptığı açıklamada son kesintilerin 2027'nin ortasına kadar tamamlanmasının planlandığını, ancak dönüşüm planının yetersiz kalması durumunda yeni önlemlerin de olası olduğunu belirtti.

Bu ayın başlarında tüm yıla yönelik satış hacmi ve nakit akışı beklentilerini geri çeken Volvo, Çin pazarında yerel rakiplerle agresif fiyat rekabetine girmek yerine pazar payından ziyade kar marjlarını önceliklendireceğini, benzer bir yaklaşımı ABD pazarında da uygulamayı planladığını kaydetti.