Arjantin'in San Luis eyaletine bağlı Belgrano bölgesinde inşa edilen Calicanto Güneş Enerjisi Parkı'nda çalışmaların yüzde 81'i tamamlandı. AISA Group'un ülkedeki ilk güneş enerjisi yatırımı olan projede elektrik üretimine geçilmesi için son hazırlıklar sürüyor.

36,9 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPILACAK

San Luis kent merkezine 48 kilometre uzaklıktaki tesis, toplam 71 hektarlık alanı kaplıyor. Projenin yatırım bütçesi 36,9 milyon dolar olarak belirlenirken bugüne kadar 26,5 milyon dolarlık harcama gerçekleştirildi.

Araziye yerleştirilen 80 bin 640 güneş panelinin yanı sıra bin 120 güneş takip sisteminin de montajı tamamlandı. Panellerin gün boyunca güneşin hareketine göre yön değiştirmesini sağlayan bu sistemler, enerji üretiminden daha yüksek verim alınmasına yardımcı olacak.

Yaklaşık 51 megavatlık kurulu tepe gücüne sahip olacak tesisin yıllık elektrik üretiminin 110,1 gigavatsaate ulaşması öngörülüyor.

İnşaat çalışmalarının en yoğun olduğu dönemde 300'den fazla kişinin görev aldığı projede çalışanların yüzde 90'ından fazlasını bölge halkı oluşturdu.

ÜRETİLECEK ELEKTRİK İÇİN ANLAŞMALAR YAPILDI

Panellerin kurulumunun ardından ekipler, elektrik bağlantılarına ve teknik testlere yoğunlaştı. Tesiste üretilecek elektriğin ulusal şebekeye aktarılması için 33 kilovoltluk iki yer altı hattı kurulacak.

İşletme ve bakım binasının yüzde 93'ü tamamlanırken transformatörlerin montajı ve ekipmanların test edilmesi için hazırlıklar devam ediyor.

Elektrik satışı için gerekli izinleri alan şirket, henüz üretime başlamadan enerjinin bir bölümünün satışı konusunda ticari anlaşmalar da imzaladı.

Arjantin'de 2026 yılının ocak ve ağustos ayları arasında tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 18'i yenilenebilir kaynaklardan karşılandı. Calicanto gibi büyük ölçekli yatırımlarla bu oranın daha da yükseltilmesi hedefleniyor.