Türkiye genelinde derinleşen ekonomik kriz ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, birçok büyük işletmeyi zora sokarken, iflasın eşiğine gelen şirketler konkordato ilan ederek zaman kazanmaya çalışıyor. Bu süreçte, başkent Ankara’nın en önemli ticari merkezlerinden biri olarak öne çıkan Taurus AVM de konkordato talebinde bulundu.

Mahkemeden komiser atandı

Ekonomim’in haberine göre, Taurus Balgat AVM için Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Konkordato Komiserleri Kurulu atanmıştı. Kurul, konkordato sürecinin devamında önemli bir aşamaya geçerek, AVM’nin alacaklılarını 18 Haziran 2025 tarihinde toplantıya çağırdı.

Toplantı öncesi belgeler incelenebilecek

Komiserlikten yapılan açıklamada, toplantıdan önceki yedi (7) gün içinde alacaklıların şirket merkezine gelerek konkordato belgelerini inceleme hakkı bulunduğu belirtildi. Toplantıya katılacak olan gerçek kişi alacaklıların kimliklerini ve fotokopilerini, tüzel kişi alacaklıların ise temsilcilerinin yetki belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Yetki belgesi ve vekalet şartı

Eğer alacaklıyı temsilen üçüncü bir kişi toplantıya katılacaksa, bu kişinin noter huzurunda düzenlenmiş “konkordatoda alacaklılar toplantısına katılma, sulh olma ve ibra etme” yetkilerini içeren belgeyi ibraz etmesi zorunlu. Avukat aracılığıyla toplantıya katılım sağlanacaksa, konkordato toplantısında oy kullanma yetkisini içeren vekaletnamenin onaylı suretinin sunulması gerekiyor.

Kambiyo senedi sahiplerine özel şartlar

Alacak, bono, poliçe ya da çek gibi bir kambiyo senedine dayanıyorsa, alacaklının senedin aslı ve ön/arka yüz fotokopilerini yanında bulundurması gerekecek. Senet resmi makamlarda ise bunu belgeleyen evrak da sunulmalı.

Katılamayanlar için yedi günlük süre

Toplantıya şahsen katılamayan alacaklılar ise, toplantı tarihini takip eden yedi (7) gün içinde yazılı olarak oylarını kullanabilecekler.