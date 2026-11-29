ABD'li spor malzemeleri perakendecisi Dick's Sporting Goods, Foot Locker bünyesinde 2026 mali yılının ilk dokuz ayında 134 mağazayı kapattı. Şirketin 24 Kasım'da yayımladığı finansal sonuçlara göre kapanışlar, Foot Locker'ın yanı sıra Champs Sports, Kids Foot Locker ve WSS markalarını da kapsadı.

Dick's Sporting Goods'un 2025 yılında yaklaşık 2,5 milyar dolara satın aldığı zincirde, kapatılan noktaların 125'ini şirket tarafından işletilen, dokuzunu ise lisanslı mağazalar oluşturdu. Kapatılan mağazaların 75'i, düşük performans gösteren işletmelere yönelik incelemeler sonucunda belirlendi.

Aynı dönemde 47 yeni mağaza açıldı. Foot Locker'ın dünya genelindeki toplam mağaza sayısı 2 bin 474 olarak kaydedildi.

KÂRLILIK İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Dick's Yönetim Kurulu Başkanı Ed Stack, kârlılık beklentilerinin altında kalan mağazalara yönelik değerlendirmelerin sürdüğünü açıkladı. Şirketin mart ayında açıklayacağı yıllık finansal sonuçlarla birlikte mağaza stratejisine ilişkin daha ayrıntılı bilgi vermesi bekleniyor.

Şirket, düşük performanslı mağazaları kapatmanın yanı sıra diğer mağazalarında ürün çeşitliliğini ve müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik yatırımlar yapıyor. Foot Locker'ın mağaza yenileme girişimi Fast Break, üçüncü çeyrekte yaklaşık 75 mağazaya daha genişletilerek dünya genelinde yaklaşık 390 noktaya ulaştı.

KOŞU AYAKKABISINA TALEP ARTIYOR

Dick's, performans odaklı ayakkabılara yönelik artan talep doğrultusunda On, Hoka ve ASICS gibi markaların ürünlerine erişimini genişletiyor. Pazar araştırma şirketi Circana'nın verilerine göre, ABD'de 2026'nın ilk yarısında koşu ayakkabısı satışları hem ciro hem de adet bazında yüzde 13 arttı.

Nike'ın marka stratejisi kapsamında bazı Jordan ürünlerinin satışını azaltma planı da Foot Locker'ın gündeminde. UBS analisti Michael Lasser, Jordan ürünlerinin tedarikindeki azalmanın etkilerinin 2027'nin ikinci çeyreğinde belirginleşebileceğini ve yılın ikinci yarısında artabileceğini öngördü.

Sektörde bazı eski spor ayakkabı modellerindeki stok fazlası ise perakendecileri indirim kampanyalarına yöneltiyor. Şirket yönetimi, promosyonların yıl sonu alışveriş döneminin ardından 2027'nin başlarına kadar devam edebileceğini belirtiyor.