Sistemin ilk aşamasında, güneşi gün boyunca takip eden 63 hareketli ayna ışınları dev parabolik aynaya yönlendiriyor. Burada yaklaşık 16 bin kat yoğunlaştırılan güneş enerjisi, yaklaşık 80 santimetre çapındaki odak noktasında birkaç saniye içinde binlerce derece sıcaklık oluşturuyor.

YAKIT KULLANMADAN ÇELİĞİ BİLE ERİTEBİLİYOR

1960'lı yıllarda inşa edilen ve 1969'da faaliyete geçen Odeillo Güneş Fırını, dünyanın en büyük güneş fırınlarından biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 54 metre genişliğinde ve 48 metre yüksekliğindeki dev yapı, yakıt kullanmadan metalleri, seramikleri ve yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeleri test edebiliyor.

Araştırmacılar burada uzay araçlarının atmosfere yeniden giriş sırasında maruz kaldığı aşırı ısıyı taklit ediyor. Aynı zamanda yeni nesil seramikler, metal alaşımları, hidrojen üretim teknolojileri ve yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri üzerine çalışmalar yürütülüyor.

SANTRAL DEĞİL, DEV BİR LABORATUVAR

İlk bakışta güneş enerjisi santrali gibi görünse de tesisin amacı elektrik üretmek değil. Odeillo, güneşten elde edilen son derece saf ve yoğun ısıyı kullanarak bilimsel deneylerin gerçekleştirildiği dev bir araştırma laboratuvarı olarak hizmet veriyor.

Yakıt kullanılmadığı için deneyler sırasında duman veya yanma kaynaklı kirleticiler oluşmuyor. Bu da özellikle yüksek saflık gerektiren malzeme testlerinde araştırmacılara önemli avantaj sağlıyor. Günümüzde tesis, uzay, havacılık ve ileri malzeme teknolojileri alanındaki çalışmalar için dünyanın en önemli araştırma merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.