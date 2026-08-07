Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Honghe Hani Pirinç Terasları, Hani halkı tarafından 1300 yıldır sürdürülen geleneksel tarım ve su yönetimi yöntemleriyle varlığını koruyor. Dik dağ yamaçlarının şekillendirilmesiyle oluşturulan binlerce basamaklı teraslar, bölgenin iklim koşulları ve doğal kaynaklarıyla uyumlu bir yaşam modeli sunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan yerleşimde tarımsal üretim, dağ ekosisteminin kademeli kullanımıyla gerçekleştiriliyor. Zirvedeki ormanlar yağmur suyunu tutarak doğal bir su deposu işlevi görürken, orman alt sınırına kurulan köyler su kaynağına doğrudan erişim sağlıyor. Teraslara ulaşan su ise herhangi bir teknolojik pompa kullanılmadan, ahşap kanallar ve yerçekimi aracılığıyla en alt kotlardaki nehir yataklarına kadar iletiliyor. Bu akış sırasında buharlaşan su, dağ tepelerinde yeniden bulut ve yağış oluşturarak kapalı bir döngü meydana getiriyor.

GÜNEŞ IŞIĞI YANSIMA OLUŞTURUYOR

Suyla kaplanan basamaklı tarlalar, gün içinde güneş ışığının geliş açısına göre yansıma oluşturuyor. Bölgede sürdürülen tarım faaliyetlerinde kimyasal gübre ve ilaç kullanılmazken, pirinç tarlalarında yetiştirilen balık ve ördekler zararlı organizmaları kontrol altında tutarak toprağın besin değerini dengeliyor.

Köylülerin yaşam alanı olan ve "Mantar Ev" olarak adlandırılan geleneksel mimari yapılar ise yüksek nem ve yağışlı iklim şartlarına dayanıklı saz çatılarıyla bölgenin fiziki koşullarına uyum sağlıyor. Hani halkı, kültürel inançları gereği suyun kaynağı olan tepe ormanlarını koruyarak geleneksel üretim modelini nesilden nesile aktarmaya devam ediyor.