Avustralya'nın dört büyük finans kuruluşundan biri olan National Australia Bank (NAB), merkez birimleri ve üst yönetim kadrolarını da kapsayan 2 bin 500 kişilik geniş çaplı işten çıkarma planını kamuoyuna duyurdu. Alınan bu karar, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sının tasfiyesi anlamına gelirken kurumun operasyonel yapısında karar alma süreçlerinin doğrudan sadeleştirilmesini hedefliyor.

İŞTEN ÇIKARMA TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Banka yönetiminin açıkladığı resmi takvime göre, tensikat operasyonu iki aşamalı olarak hayata geçirilecek. İlk etapta 2026 yılı sona ermeden 1.500 pozisyonun doğrudan kapatılması, geri kalan kadro azaltımlarının ise bankanın 2027 mali yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Belirtilen 2 bin 500 kişilik rakamın planlanan tavan sınırı işaret ettiği kaydedilirken, bankanın yalnızca kadrolu çalışanlarla sınırlı kalmayacağı bildirildi. Dışarıdan danışmanlık hizmeti sunan şirketler ve yüklenici kadroların kullanım oranının da ciddi oranda düşürüleceği, bu alandaki kesintilerle birlikte toplam istihdam etkisinin 2 bin 500'ün üzerine çıkabileceği aktarıldı.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE MERKEZ BİRİMLERİ NASIL ETKİLENECEK?

Planlanan kesintilerin ağırlıklı bölümü şube ağından ziyade bankanın genel merkez birimlerinde uygulanacak. Farklı departmanlardaki tekrarlanan görev tanımlarını birleştirmeyi ve hiyerarşiyi azaltmayı hedefleyen NAB, üst düzey yönetici kadrolarında da kayda değer bir küçülmeye gidecek. NAB Üst Yöneticisi (CEO) Andrew Irvine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, temel bankacılık stratejilerinin korunduğunu fakat daha verimli ve dinamik bir organizasyonel modele ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Irvine, gişe ve doğrudan müşteriyle iletişim kuran operasyonel bankacılık pozisyonlarının bu süreçten asgari düzeyde etkileneceğini belirtti. Hızlı teknolojik dönüşüm ve artan müşteri talepleri küçülmenin ana gerekçeleri arasında gösterilirken, elde edilecek bütçe kaynaklarının ticari bankacılık, mevduat büyümesi, konut kredileri ve teknoloji altyapısına yönlendirileceği açıklandı.

YENİDEN YAPILANMANIN MALİYETİ 300 MİLYON DOLARI BULACAK

Organizasyonel küçülme bankanın kısa vadeli bilançosuna ek mali yük getirecek. NAB, personel azaltımı ve iç transfer süreçleri kapsamında 2027 mali yılında yaklaşık 300 milyon Avustralya doları tutarında vergi öncesi yeniden yapılanma gideri kaydedileceğini öngörüyor. Çalışanların kıdem tazminatları, mesleki eğitimleri ve kadro geçiş programlarını içeren bu tutar, önceki dönem harcamalarını üçe katladı.

Bankanın 2025 ve 2026 mali yıllarında kaydettiği benzer nitelikteki harcamalar 80 milyon Avustralya doları seviyesinde kalmıştı. Operasyonun bankaya sağlayacağı net tasarruf miktarı ve bilançoya nihai etkisi ise 5 Kasım tarihinde 2026 mali yılı sonuçları duyurulurken netlik kazanacak.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DARALMA VE SENDİKAL TEPKİLER

NAB tarafından başlatılan bu hamle, Avustralya bankacılık sisteminde yaşanan ilk büyük istihdam daralması değil. Ülkenin bir diğer finans devi ANZ, Eylül 2025'te benzer operasyonel gerekçelerle 3 bin 500 kadrolu çalışanını ve yaklaşık bin dış hizmet personelini işten çıkaracağını duyurmuştu. NAB'ın açıkladığı yeni karara Finans Sektörü Sendikası sert tepki gösterdi.

Sendika temsilcileri, yıl sonuna kadar 1.500 kişinin görevine son verilmesinin kurum içinde ciddi bir belirsizlik yaratacağını ve kalan personelin iş yükünü taşınamaz boyutlara çıkaracağını bildirdi. Banka yönetimi ise yollarını ayıracağı çalışanlara yasal tazminat haklarının yanı sıra kurum içi yeniden görevlendirme ve kariyer geçiş desteklerinin eksiksiz sağlanacağını taahhüt etti.