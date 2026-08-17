Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, İsviçre merkezli banka UBS altın piyasasına ilişkin güncel analizini paylaştı.

Banka değerlendirmesinde, ons altın fiyatlarında yaşanabilecek sert geri çekilmelerin piyasadaki yapısal bir bozulmaya işaret etmediğini bildirdi.

Analizde, 4.000 dolar seviyesine ve altına doğru yaşanabilecek sarkmaların, uzun vadeli yatırımcılar açısından yeni pozisyon oluşturma alanı yaratabileceği ifade edildi.

Banka, altın piyasasına yönelik orta ve uzun vadeli pozitif beklentisini koruduğunu belirtti.

ALTIN ŞU AN NE DURUMDA?

Altın, yıl başında jeopolitik gerilimler ve güçlü yatırım girişlerinin etkisiyle 5.500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetmişti.

Bu rekorun ardından başlayan düzeltme sürecinde ons altın, haziran ve temmuz aylarında 4.000 dolar seviyelerini test etti.

Bu hareketle birlikte altın, zirve seviyesine göre yaklaşık yüzde 25-30 oranında gerileyerek son 10 yılın en sert çeyreklik kayıplarından birini yaşadı.

Ağustos ayı itibarıyla spot altın ons başına 4.350 - 4.440 dolar bandında işlem görüyor. Mevcut seviyeler temmuz ayındaki dip seviyelerden bir miktar toparlanmaya işaret etse de fiyatlar tarihi zirvesinin altında seyretmeye devam ediyor.

BANKAYA GÖRE YÜKSELİŞİN 3 ANA NEDENİ

UBS, altın fiyatlarındaki pozitif beklentisini ve orta-uzun vadeli yükseliş öngörüsünü üç ana gerekçeye dayandırıyor:

Reel faizlerde düşüş beklentisi: Küresel ölçekte reel faizlerde yaşanması beklenen gerilemenin altın talebini destekleyeceği öngörülüyor.

Dolar endeksindeki zayıflama: ABD dolarının zaman içinde güç kaybetmesi beklentisi, emtia fiyatlarını yukarı yönlü etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Resmi sektör alımları: Merkez bankaları başta olmak üzere resmi kurumların altın talebini sürdürmesinin piyasayı desteklemeye devam edeceği tahmin ediliyor.

UFUTA 5 BİN DOLAR MI VAR? İŞTE 2027 SENARYOSU

Banka tarafından paylaşılan projeksiyonlarda, 2027 yılının ilk yarısı için ons altında 5.000 dolara yakın seviyeler hedefleniyor.

Bu öngörü, mevcut fiyat seviyelerinden yukarı yönlü bir potansiyele işaret ederken; 4.000 dolar seviyesinin kalıcı bir taban oluşturup oluşturmayacağı piyasa takibinde ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.